Советник главы ДНР Гагин раскрыл основную задачу армии РФ после взятия Авдеевки

Взятие Авдеевки стало переломным моментом в спецоперации на Украине и раскрыло основную задачу российской армии, которая состоит в освобождении всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«В наших планах полное освобождение Донецкой Народной Республики. Освобождение Авдеевки — это сейчас еще один переломный момент в СВО, потому что противник потерял там сотни и тысячи своих бойцов», — передают слова Гагина РИА Новости. По мнению советника главы ДНР, освобождение Авдеевки серьезно сократит интенсивность обстрелов Донецка.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Как сообщает телеканал 360, город взяла под контроль группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Только за последние сутки украинские войска в боях за Авдеевку потеряли более 1500 человек личного состава.
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