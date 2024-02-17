17 февраля 2024

Советник главы ДНР Гагин раскрыл основную задачу армии РФ после взятия Авдеевки

Советник главы ДНР Гагин: в планах армии РФ полное освобождение ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Советник правительства ДНР Ян Гагин и проукраинская литература. Донецк, гагин ян
Гагин: взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взятие Авдеевки стало переломным моментом в спецоперации на Украине и раскрыло основную задачу российской армии, которая состоит в освобождении всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«В наших планах полное освобождение Донецкой Народной Республики. Освобождение Авдеевки — это сейчас еще один переломный момент в СВО, потому что противник потерял там сотни и тысячи своих бойцов», — передают слова Гагина РИА Новости. По мнению советника главы ДНР, освобождение Авдеевки серьезно сократит интенсивность обстрелов Донецка.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Как сообщает телеканал 360, город взяла под контроль группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Только за последние сутки украинские войска в боях за Авдеевку потеряли более 1500 человек личного состава.

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Взятие Авдеевки стало переломным моментом в спецоперации на Украине и раскрыло основную задачу российской армии, которая состоит в освобождении всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «В наших планах полное освобождение Донецкой Народной Республики. Освобождение Авдеевки — это сейчас еще один переломный момент в СВО, потому что противник потерял там сотни и тысячи своих бойцов», — передают слова Гагина РИА Новости. По мнению советника главы ДНР, освобождение Авдеевки серьезно сократит интенсивность обстрелов Донецка. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Как сообщает телеканал 360, город взяла под контроль группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Только за последние сутки украинские войска в боях за Авдеевку потеряли более 1500 человек личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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