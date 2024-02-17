Советник главы ДНР Гагин раскрыл основную задачу армии РФ после взятия Авдеевки

Советник главы ДНР Гагин: в планах армии РФ полное освобождение ДНР

18 февраля 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Гагин: взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка Фото: фото предоставлено Яном Гагиным новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Авдеевки стало переломным моментом в спецоперации на Украине и раскрыло основную задачу российской армии, которая состоит в освобождении всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «В наших планах полное освобождение Донецкой Народной Республики. Освобождение Авдеевки — это сейчас еще один переломный момент в СВО, потому что противник потерял там сотни и тысячи своих бойцов», — передают слова Гагина РИА Новости. По мнению советника главы ДНР, освобождение Авдеевки серьезно сократит интенсивность обстрелов Донецка. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Как сообщает телеканал 360, город взяла под контроль группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Только за последние сутки украинские войска в боях за Авдеевку потеряли более 1500 человек личного состава.

Взятие Авдеевки стало переломным моментом в спецоперации на Украине и раскрыло основную задачу российской армии, которая состоит в освобождении всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «В наших планах полное освобождение Донецкой Народной Республики. Освобождение Авдеевки — это сейчас еще один переломный момент в СВО, потому что противник потерял там сотни и тысячи своих бойцов», — передают слова Гагина РИА Новости. По мнению советника главы ДНР, освобождение Авдеевки серьезно сократит интенсивность обстрелов Донецка. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Как сообщает телеканал 360, город взяла под контроль группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Только за последние сутки украинские войска в боях за Авдеевку потеряли более 1500 человек личного состава.