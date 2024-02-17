Британия рассмотрит индивидуальные санкции из-за смерти Навального*

18 февраля 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Великобритании планируют рассмотреть введение индивидуальных санкций из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил глава британского МИД Дэвид Кэмерон на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это [смерть Навального], и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять. Мы не объявляем о них [санкциях] заранее, поэтому я не могу сказать больше. Однако это то, что мы рассмотрим», — передали слова Кэмерона в эфире телеканала Sky News. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии региона. Причиной смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов высказал мнение, что смерть Навального выгодна западным странам и Украине. По словам Рожнова, Запад будет настойчиво утверждать, что гибель носила якобы исключительно насильственный характер и являлась ликвидацией. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что судмедэкспертиза еще не была проведена, а лидеры Запада уже делают выводы. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Власти Великобритании планируют рассмотреть введение индивидуальных санкций из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил глава британского МИД Дэвид Кэмерон на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это [смерть Навального], и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять. Мы не объявляем о них [санкциях] заранее, поэтому я не могу сказать больше. Однако это то, что мы рассмотрим», — передали слова Кэмерона в эфире телеканала Sky News. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии региона. Причиной смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов высказал мнение, что смерть Навального выгодна западным странам и Украине. По словам Рожнова, Запад будет настойчиво утверждать, что гибель носила якобы исключительно насильственный характер и являлась ликвидацией. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что судмедэкспертиза еще не была проведена, а лидеры Запада уже делают выводы. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.