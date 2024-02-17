17 февраля 2024

Британия рассмотрит индивидуальные санкции из-за смерти Навального*

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Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии Фото:

Власти Великобритании планируют рассмотреть введение индивидуальных санкций из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил глава британского МИД Дэвид Кэмерон на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это [смерть Навального], и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять. Мы не объявляем о них [санкциях] заранее, поэтому я не могу сказать больше. Однако это то, что мы рассмотрим», — передали слова Кэмерона в эфире телеканала Sky News.

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии региона. Причиной смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов высказал мнение, что смерть Навального выгодна западным странам и Украине.

По словам Рожнова, Запад будет настойчиво утверждать, что гибель носила якобы исключительно насильственный характер и являлась ликвидацией. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что судмедэкспертиза еще не была проведена, а лидеры Запада уже делают выводы.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Власти Великобритании планируют рассмотреть введение индивидуальных санкций из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил глава британского МИД Дэвид Кэмерон на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это [смерть Навального], и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять. Мы не объявляем о них [санкциях] заранее, поэтому я не могу сказать больше. Однако это то, что мы рассмотрим», — передали слова Кэмерона в эфире телеканала Sky News. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии региона. Причиной смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов высказал мнение, что смерть Навального выгодна западным странам и Украине. По словам Рожнова, Запад будет настойчиво утверждать, что гибель носила якобы исключительно насильственный характер и являлась ликвидацией. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что судмедэкспертиза еще не была проведена, а лидеры Запада уже делают выводы. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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