17 февраля 2024
16 февраля 2024

Путин отметил челябинских военных, принимавших участие в боях за Авдеевку

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин поблагодарил бойцов за взятие Авдеевки Фото:
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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность за отличные боевые действия военным из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, участвовавшей во взятии Авдеевки, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области. Благодарность направлена телеграммой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, а также генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

«Сегодня группировка войск „Центр“, развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии», — говорится в телеграмме, размешенной на сайте президента РФ.

Верховный Главнокомандующий в телеграмме объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Президент выразил почтение бойцам, павшим в боях при решении задач специальной военной операции.

В составе 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле Челябинской области, отличились 6-й гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк, 80-й гвардейский танковый Краснознаменный полк и 239-й гвардейский танковый Краснознаменный, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полки.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки. Сообщалось, что город взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием Мордвичева. URA.RU собрало главное о ситуации в городе.

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность за отличные боевые действия военным из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, участвовавшей во взятии Авдеевки, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области. Благодарность направлена телеграммой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, а также генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. «Сегодня группировка войск „Центр“, развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии», — говорится в телеграмме, размешенной на сайте президента РФ. Верховный Главнокомандующий в телеграмме объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Президент выразил почтение бойцам, павшим в боях при решении задач специальной военной операции. В составе 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле Челябинской области, отличились 6-й гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк, 80-й гвардейский танковый Краснознаменный полк и 239-й гвардейский танковый Краснознаменный, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полки. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки. Сообщалось, что город взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием Мордвичева. URA.RU собрало главное о ситуации в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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