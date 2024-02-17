Путин отметил челябинских военных, принимавших участие в боях за Авдеевку

18 февраля 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил бойцов за взятие Авдеевки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность за отличные боевые действия военным из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, участвовавшей во взятии Авдеевки, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области. Благодарность направлена телеграммой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, а также генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. «Сегодня группировка войск „Центр“, развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии», — говорится в телеграмме, размешенной на сайте президента РФ. Верховный Главнокомандующий в телеграмме объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Президент выразил почтение бойцам, павшим в боях при решении задач специальной военной операции. В составе 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле Челябинской области, отличились 6-й гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк, 80-й гвардейский танковый Краснознаменный полк и 239-й гвардейский танковый Краснознаменный, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полки. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки. Сообщалось, что город взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием Мордвичева. URA.RU собрало главное о ситуации в городе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность за отличные боевые действия военным из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, участвовавшей во взятии Авдеевки, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области. Благодарность направлена телеграммой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, а также генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. «Сегодня группировка войск „Центр“, развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии», — говорится в телеграмме, размешенной на сайте президента РФ. Верховный Главнокомандующий в телеграмме объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Президент выразил почтение бойцам, павшим в боях при решении задач специальной военной операции. В составе 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле Челябинской области, отличились 6-й гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк, 80-й гвардейский танковый Краснознаменный полк и 239-й гвардейский танковый Краснознаменный, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полки. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки. Сообщалось, что город взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием Мордвичева. URA.RU собрало главное о ситуации в городе.