Байден: под контроль РФ могут попасть другие города Украины

18 февраля 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Президент США не уверен, что Украина не потеряет другие города после отступления из Авдеевки Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять и другие города после отступления из Авдеевки, пока американский Конгресс не одобрит дополнительную финансовую помощь для ВСУ. Об этом Байден рассказал журналистам. Отвечая на вопрос, не потеряет ли Украина другие города после отступления, президент США не смог ответить уверенно. «Нет. Я в этом не уверен. И никто не может быть», — приводит слова Байдена ТАСС. Американский лидер считает, что Конгрессу было бы неэтично отказаться от поддержки ВСУ в ситуации, когда у страны заканчиваются боеприпасы. Байден подчеркнул, что он пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что добьется дополнительного финансирования для украинской армии. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном взятии Авдеевки ВС РФ. Сейчас российские военные продолжают зачистку территории от украинских боевиков и подразделений.

Президент США Джо Байден допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять и другие города после отступления из Авдеевки, пока американский Конгресс не одобрит дополнительную финансовую помощь для ВСУ. Об этом Байден рассказал журналистам. Отвечая на вопрос, не потеряет ли Украина другие города после отступления, президент США не смог ответить уверенно. «Нет. Я в этом не уверен. И никто не может быть», — приводит слова Байдена ТАСС. Американский лидер считает, что Конгрессу было бы неэтично отказаться от поддержки ВСУ в ситуации, когда у страны заканчиваются боеприпасы. Байден подчеркнул, что он пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что добьется дополнительного финансирования для украинской армии. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном взятии Авдеевки ВС РФ. Сейчас российские военные продолжают зачистку территории от украинских боевиков и подразделений.