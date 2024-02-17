Маск согласился, что в США лгут о конфликте на Украине

18 февраля 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Маск поддержал мнение, что в США скрывают правду о происходящем на Украине Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что в США распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине и о том, как начался конфликт. Об этом он написал в комментарии под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети X (бывший Twitter). «Конфликт на Украине основан на лжи — лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится. Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает <…>. Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров», — написал Сакс. В свою очередь Маск оставил комментарий под публикацией: «Точно». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Маска о цензуре в США, которая будет продолжать преследовать американского предпринимателя. До этого предприниматель жаловался на постоянные атаки, направленные на его компании.

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что в США распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине и о том, как начался конфликт. Об этом он написал в комментарии под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети X (бывший Twitter). «Конфликт на Украине основан на лжи — лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится. Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает <…>. Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров», — написал Сакс. В свою очередь Маск оставил комментарий под публикацией: «Точно». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Маска о цензуре в США, которая будет продолжать преследовать американского предпринимателя. До этого предприниматель жаловался на постоянные атаки, направленные на его компании.