Маск согласился, что в США лгут о конфликте на Украине

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что в США распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине и о том, как начался конфликт. Об этом он написал в комментарии под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети X (бывший Twitter).
«Конфликт на Украине основан на лжи — лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится. Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает <…>. Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров», — написал Сакс. В свою очередь Маск оставил комментарий под публикацией: «Точно».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Маска о цензуре в США, которая будет продолжать преследовать американского предпринимателя. До этого предприниматель жаловался на постоянные атаки, направленные на его компании.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.