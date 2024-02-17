17 февраля 2024

Маск согласился, что в США лгут о конфликте на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Маск поддержал мнение, что в США скрывают правду о происходящем на Украине Фото:

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что в США распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине и о том, как начался конфликт. Об этом он написал в комментарии под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети X (бывший Twitter).

«Конфликт на Украине основан на лжи — лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится. Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает <…>. Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров», — написал Сакс. В свою очередь Маск оставил комментарий под публикацией: «Точно».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Маска о цензуре в США, которая будет продолжать преследовать американского предпринимателя. До этого предприниматель жаловался на постоянные атаки, направленные на его компании.

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Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что в США распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине и о том, как начался конфликт. Об этом он написал в комментарии под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети X (бывший Twitter). «Конфликт на Украине основан на лжи — лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится. Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает <…>. Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров», — написал Сакс. В свою очередь Маск оставил комментарий под публикацией: «Точно». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Маска о цензуре в США, которая будет продолжать преследовать американского предпринимателя. До этого предприниматель жаловался на постоянные атаки, направленные на его компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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