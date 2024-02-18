Российские космонавты не могут получить Героев РФ из-за полетов на Crew Dragon

Российские космонавты Анна Кикина и уроженец Екатеринбурга Андрей Федяев, совершившие полет на МКС на американском корабле Crew Dragon, рискуют не получить звание Героя России. Об этом заявил историк космонавтики Александр Железняков.
«Я думаю, что какие-то награды они получат, но Героя России — это маловероятно <…> Это связано с тем, что полеты на американских кораблях у нас котируются несколько иначе, чем полеты на наших „Союзах“», — сказал Александр Железняков РИА Новости. Эксперт отметил, что космонавты получат менее весомые награды.
Полет Кикиной и Федяева к МКС на Crew Dragon состоялся в октябре 2022 года. Космонавты провели на орбите более пяти месяцев. Также в СМИ писали, что Кикина стала первой российской космонавткой, полетевшей на американском корабле по соглашению США и РФ о перекрестных полетах.
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