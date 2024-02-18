Российские космонавты не могут получить Героев РФ из-за полетов на Crew Dragon

Историк космонавтики: Кикина и Федяев рискуют не получить звание Героев России
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Встреча с космонавтом Денисом Матвеевым. Екатеринбург, нашивка, шеврон, Роскосмос, центр подготовки космонавтов
Полеты российских космонавтов на кораблях США не слишком сильно котируются, сказал историк космонавтики Фото:

Российские космонавты Анна Кикина и уроженец Екатеринбурга Андрей Федяев, совершившие полет на МКС на американском корабле Crew Dragon, рискуют не получить звание Героя России. Об этом заявил историк космонавтики Александр Железняков.

«Я думаю, что какие-то награды они получат, но Героя России — это маловероятно <…> Это связано с тем, что полеты на американских кораблях у нас котируются несколько иначе, чем полеты на наших „Союзах“», — сказал Александр Железняков РИА Новости. Эксперт отметил, что космонавты получат менее весомые награды.

Полет Кикиной и Федяева к МКС на Crew Dragon состоялся в октябре 2022 года. Космонавты провели на орбите более пяти месяцев. Также в СМИ писали, что Кикина стала первой российской космонавткой, полетевшей на американском корабле по соглашению США и РФ о перекрестных полетах.

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Российские космонавты Анна Кикина и уроженец Екатеринбурга Андрей Федяев, совершившие полет на МКС на американском корабле Crew Dragon, рискуют не получить звание Героя России. Об этом заявил историк космонавтики Александр Железняков. «Я думаю, что какие-то награды они получат, но Героя России — это маловероятно <…> Это связано с тем, что полеты на американских кораблях у нас котируются несколько иначе, чем полеты на наших „Союзах“», — сказал Александр Железняков РИА Новости. Эксперт отметил, что космонавты получат менее весомые награды. Полет Кикиной и Федяева к МКС на Crew Dragon состоялся в октябре 2022 года. Космонавты провели на орбите более пяти месяцев. Также в СМИ писали, что Кикина стала первой российской космонавткой, полетевшей на американском корабле по соглашению США и РФ о перекрестных полетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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