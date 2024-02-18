Курганские бойцы поднимали флаг России в Авдеевке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, флаг россии
Российский флаг установили на месте братской могилы советских солдат в центре Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из Курганской области принимали участие в поднятии флага России в Авдеевке (ДНР). Об этом URA.RU сообщил общественник Вячеслав Табашников, знакомый с военнослужащими.

«Наши парни помогли взять Авдеевку. Бойцы из Курганской области вместе с ребятами из Челябинска и ХМАО участвовали в поднятии флага в Авдеевке», — пояснил собеседник информационного агентства.

Флаг РФ в центре Авдеевки появился в ночь с 16 на 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города. В Минобороны России рассказали, что сейчас ведется окончательная зачистка территории. Президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам за взятие одного из основных опорных пунктов ВСУ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы из Курганской области принимали участие в поднятии флага России в Авдеевке (ДНР). Об этом URA.RU сообщил общественник Вячеслав Табашников, знакомый с военнослужащими. «Наши парни помогли взять Авдеевку. Бойцы из Курганской области вместе с ребятами из Челябинска и ХМАО участвовали в поднятии флага в Авдеевке», — пояснил собеседник информационного агентства. Флаг РФ в центре Авдеевки появился в ночь с 16 на 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города. В Минобороны России рассказали, что сейчас ведется окончательная зачистка территории. Президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам за взятие одного из основных опорных пунктов ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...