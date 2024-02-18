Курганские бойцы поднимали флаг России в Авдеевке

Бойцы из Курганской области принимали участие в поднятии флага России в Авдеевке (ДНР). Об этом URA.RU сообщил общественник Вячеслав Табашников, знакомый с военнослужащими.
«Наши парни помогли взять Авдеевку. Бойцы из Курганской области вместе с ребятами из Челябинска и ХМАО участвовали в поднятии флага в Авдеевке», — пояснил собеседник информационного агентства.
Флаг РФ в центре Авдеевки появился в ночь с 16 на 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города. В Минобороны России рассказали, что сейчас ведется окончательная зачистка территории. Президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам за взятие одного из основных опорных пунктов ВСУ.
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