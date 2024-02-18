Телеведущий Киселев направил запрос на интервью с Байденом. Скрин

18 февраля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Киселев хочет взять интервью у Джо Байдена Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Кисилев направил в Вашингтон запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Журналист предлагает продолжить диалог РФ и США после интервью российского лидера Владимира Путину Такеру Карлсону. Новость по теме Что сказал Путин о ситуации на Украине журналисту Карлсону: главные заявления «Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя», — говорится в письме. Его содержание приводит РИА Новости. Если Байден согласиться на интервью, его переведут на иностранные языки и распространят на ресурсах агентства и на других платформах медиагруппы по всему миру. Ранее Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону. В нем он подробно рассказал о причинах конфликта России и Украины, обозначил позицию Москвы. Президент предположил, что интервью вызвало большой ажиотаж в мире, поскольку многих интересует альтернативное мнение и правда. Также Путин подчеркнул, что для события на украинском направлении — судьба России и вопрос жизни и смерти. Запрос Дмитрия Киселева на интервью с Джо Байденом РИА Новости

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Кисилев направил в Вашингтон запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Журналист предлагает продолжить диалог РФ и США после интервью российского лидера Владимира Путину Такеру Карлсону. «Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя», — говорится в письме. Его содержание приводит РИА Новости. Если Байден согласиться на интервью, его переведут на иностранные языки и распространят на ресурсах агентства и на других платформах медиагруппы по всему миру. Ранее Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону. В нем он подробно рассказал о причинах конфликта России и Украины, обозначил позицию Москвы. Президент предположил, что интервью вызвало большой ажиотаж в мире, поскольку многих интересует альтернативное мнение и правда. Также Путин подчеркнул, что для события на украинском направлении — судьба России и вопрос жизни и смерти.