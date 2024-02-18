Телеведущий Киселев направил запрос на интервью с Байденом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Киселев. Москва, киселев дмитрий
Дмитрий Киселев хочет взять интервью у Джо Байдена Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Кисилев направил в Вашингтон запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Журналист предлагает продолжить диалог РФ и США после интервью российского лидера Владимира Путину Такеру Карлсону.

Новость по теме
Что сказал Путин о ситуации на Украине журналисту Карлсону: главные заявления

«Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя», — говорится в письме. Его содержание приводит РИА Новости. Если Байден согласиться на интервью, его переведут на иностранные языки и распространят на ресурсах агентства и на других платформах медиагруппы по всему миру.

Ранее Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону. В нем он подробно рассказал о причинах конфликта России и Украины, обозначил позицию Москвы. Президент предположил, что интервью вызвало большой ажиотаж в мире, поскольку многих интересует альтернативное мнение и правда. Также Путин подчеркнул, что для события на украинском направлении — судьба России и вопрос жизни и смерти.

Запрос Дмитрия Киселева на интервью с Джо Байденом
Запрос Дмитрия Киселева на интервью с Джо Байденом

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Кисилев направил в Вашингтон запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Журналист предлагает продолжить диалог РФ и США после интервью российского лидера Владимира Путину Такеру Карлсону. «Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя», — говорится в письме. Его содержание приводит РИА Новости. Если Байден согласиться на интервью, его переведут на иностранные языки и распространят на ресурсах агентства и на других платформах медиагруппы по всему миру. Ранее Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону. В нем он подробно рассказал о причинах конфликта России и Украины, обозначил позицию Москвы. Президент предположил, что интервью вызвало большой ажиотаж в мире, поскольку многих интересует альтернативное мнение и правда. Также Путин подчеркнул, что для события на украинском направлении — судьба России и вопрос жизни и смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...