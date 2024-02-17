17 февраля 2024
16 февраля 2024

Челябинский депутат поведал, как бойцы обратили в бегство врага в Авдеевке

Комбриг «Каскад» Колесников: в Авдеевке ВСУ бежали от нас целыми ротами
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Колесников гордится своими бойцами Фото:
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Депутат-фронтовик от Челябинской области, командир бригады БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников рассказал, что его бойцы обратили в бегство врага в Авдеевке. По словам Колесникова, работа беспилотников заставила ВСУ бежать целыми ротами.

«Это была отличная работа. Противник забыл свои заявления о неприступности Авдеевки и бежал целыми ротами», — написал Колесников в своем telegram-канале.

При этом челябинский комбриг отметил, что убежать удалось не всем. Бойцы бригады «Каскад» вели разведку в режиме нон-стоп, корректируя огонь артиллерии и наблюдая за перемещением частей ВСУ.

«Авдеевка наша! Горжусь каждым из бойцов. Идем вперед, к победе!» — добавил Колесников.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее доложил Путину о полном освобождении Авдеевки. Шойгу отметил, что это позволит отодвинуть линию фронта от Донецка. По его словам, теперь город будет легче обезопасить от атак со стороны ВСУ.

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Депутат-фронтовик от Челябинской области, командир бригады БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников рассказал, что его бойцы обратили в бегство врага в Авдеевке. По словам Колесникова, работа беспилотников заставила ВСУ бежать целыми ротами. «Это была отличная работа. Противник забыл свои заявления о неприступности Авдеевки и бежал целыми ротами», — написал Колесников в своем telegram-канале. При этом челябинский комбриг отметил, что убежать удалось не всем. Бойцы бригады «Каскад» вели разведку в режиме нон-стоп, корректируя огонь артиллерии и наблюдая за перемещением частей ВСУ. «Авдеевка наша! Горжусь каждым из бойцов. Идем вперед, к победе!» — добавил Колесников. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее доложил Путину о полном освобождении Авдеевки. Шойгу отметил, что это позволит отодвинуть линию фронта от Донецка. По его словам, теперь город будет легче обезопасить от атак со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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