Челябинский депутат поведал, как бойцы обратили в бегство врага в Авдеевке

Депутат-фронтовик от Челябинской области, командир бригады БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников рассказал, что его бойцы обратили в бегство врага в Авдеевке. По словам Колесникова, работа беспилотников заставила ВСУ бежать целыми ротами.
«Это была отличная работа. Противник забыл свои заявления о неприступности Авдеевки и бежал целыми ротами», — написал Колесников в своем telegram-канале.
При этом челябинский комбриг отметил, что убежать удалось не всем. Бойцы бригады «Каскад» вели разведку в режиме нон-стоп, корректируя огонь артиллерии и наблюдая за перемещением частей ВСУ.
«Авдеевка наша! Горжусь каждым из бойцов. Идем вперед, к победе!» — добавил Колесников.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее доложил Путину о полном освобождении Авдеевки. Шойгу отметил, что это позволит отодвинуть линию фронта от Донецка. По его словам, теперь город будет легче обезопасить от атак со стороны ВСУ.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.