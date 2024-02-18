АТОР призвал не паниковать из-за просьбы посольства РФ возвращаться из Шри-Ланки

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Форум "Культура. Взгляд в будущее". Москва, туроператор
Туроператоры продолжают продавать билеты в Шри-Ланку Фото:

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что призывы к гражданам РФ покинуть Шри-Ланку со стороны посольства РФ в Коломбо не являются официальными предупреждениями. Туроператоры продолжают продажу билетов на остров.

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«Обращаем особое внимание, что данные предупреждения не являются официальными уведомлениями о наличии угрозы безопасности жизни и здоровью граждан согласно 14 ФЗ „Об основах туристской деятельности в РФ“», — заявили в АТОР. Сообщение опубликовано в telegram-канале ассоциации. Там уточнили, что туроператорам не поручали остановить продажу билетов на остров.

Ранее сообщалось, что работник одного из отелей в Шри-Ланке пробрался в номер к трем россиянкам и начал мастурбировать. После этого посольство РФ в Коломбо призвало граждан России покинуть остров и вернуться на родину в связи с участившимися случаями домогательств.

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что призывы к гражданам РФ покинуть Шри-Ланку со стороны посольства РФ в Коломбо не являются официальными предупреждениями. Туроператоры продолжают продажу билетов на остров. «Обращаем особое внимание, что данные предупреждения не являются официальными уведомлениями о наличии угрозы безопасности жизни и здоровью граждан согласно 14 ФЗ „Об основах туристской деятельности в РФ“», — заявили в АТОР. Сообщение опубликовано в telegram-канале ассоциации. Там уточнили, что туроператорам не поручали остановить продажу билетов на остров. Ранее сообщалось, что работник одного из отелей в Шри-Ланке пробрался в номер к трем россиянкам и начал мастурбировать. После этого посольство РФ в Коломбо призвало граждан России покинуть остров и вернуться на родину в связи с участившимися случаями домогательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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