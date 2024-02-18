Медведев раскрыл Западу неприятную правду о последствиях развала России

Медведев пригрозил ядерным оружием Западу, если тот захочет развала России

18 февраля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев напомнил Западу, что у России есть ядерный арсенал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если страны Запада попытаются развалить Россию или вернуть страну к границам 1991 года, то государство применит весь свой ядерный арсенал. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства», — высказался Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . По словам Медведева, у России хватит духу, чтобы применить ядерное оружие против недружественных стран. Он отметил, что исчезновение тысячелетней истории РФ не должно произойти. Поэтому Медведев обратился к руководству Украины. Он предложил им отдать российские города, которые временно находятся под контролем ВСУ. Ранее ВС РФ окончательно освободили Авдеевку. Новый главком ВСУ Александр Сырский решил вывести армию из города, чтобы сохранить военных. На данный момент российские солдаты зачищают город. У ВСУ было 10 лет, чтобы подготовить город к обороне, однако это не принесло результата.

Если страны Запада попытаются развалить Россию или вернуть страну к границам 1991 года, то государство применит весь свой ядерный арсенал. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства», — высказался Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. По словам Медведева, у России хватит духу, чтобы применить ядерное оружие против недружественных стран. Он отметил, что исчезновение тысячелетней истории РФ не должно произойти. Поэтому Медведев обратился к руководству Украины. Он предложил им отдать российские города, которые временно находятся под контролем ВСУ. Ранее ВС РФ окончательно освободили Авдеевку. Новый главком ВСУ Александр Сырский решил вывести армию из города, чтобы сохранить военных. На данный момент российские солдаты зачищают город. У ВСУ было 10 лет, чтобы подготовить город к обороне, однако это не принесло результата.