Карта спецоперации на Украине 18 февраля: ВС РФ зачищают последние точки ВСУ в Авдеевке

Российские войска продолжают зачищать последние точки ВСУ в освобожденной Авдеевке. Также армия РФ взяла под контроль важный опорный пункт недалеко от Работино. Ход спецоперации на Украине к 18 февраля и карта боевых действий — в материале URA.RU.
Донецкое направление
ВС России в Авдеевке зачищают коксохимический комбинат в микрорайоне «Химик» от оставшихся в городе боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также армия России наступает в Новомихайловке, а в Георгиевке продолжаются ожесточенные бои, передают военкоры «Русской весны». Тем временем российские бойцы двигают южный фланг у Северного, чтобы смять оборону украинских войск у населенного пункта Тоненькое.
Запорожское направление
Российская армия продвинулась на ореховском участке. Также войсками РФ был взят важный опорный пункт ВСУ близ Работино. ВС России продолжают наступать, выталкивая украинских бойцов с позиций, сообщают российские военкоры.
Артемовское направление
ВС России продолжают наступать у населенных пунктов Богдановка и Красное (Ивановское). Ведутся боестолкновения у Клещеевки. Также российская армия продвигается к Ивановскому.
Северское направление
Армия РФ на полкилометра продвинулась к пунктам Васюковка и Выемка. Сейчас российские бойцы ждут подкрепления для дальнейших атак.
Краснолиманское направление
Воздушно-космические силы России ударили по живой силе и технике ВСУ с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8. Атака совершалась с максимально близкого расстояния, заявили в Минобороны РФ.
Купянское направление
Группировка войск «Запад» с помощью расчета буксируемой пушки «Гиацинт-Б» уничтожила гаубицу Д-30. Российские военные поразили цель с помощью неуправляемых ракет НАР С-8.
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