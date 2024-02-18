Карта спецоперации на Украине 18 февраля: ВС РФ зачищают последние точки ВСУ в Авдеевке

ВС России проводят окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ
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Российские бойцы продвинулись на запорожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продолжают зачищать последние точки ВСУ в освобожденной Авдеевке. Также армия РФ взяла под контроль важный опорный пункт недалеко от Работино. Ход спецоперации на Украине к 18 февраля и карта боевых действий — в материале URA.RU.

Донецкое направление

ВС России в Авдеевке зачищают коксохимический комбинат в микрорайоне «Химик» от оставшихся в городе боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также армия России наступает в Новомихайловке, а в Георгиевке продолжаются ожесточенные бои, передают военкоры «Русской весны». Тем временем российские бойцы двигают южный фланг у Северного, чтобы смять оборону украинских войск у населенного пункта Тоненькое.

Запорожское направление

Российская армия продвинулась на ореховском участке. Также войсками РФ был взят важный опорный пункт ВСУ близ Работино. ВС России продолжают наступать, выталкивая украинских бойцов с позиций, сообщают российские военкоры.

Артемовское направление

ВС России продолжают наступать у населенных пунктов Богдановка и Красное (Ивановское). Ведутся боестолкновения у Клещеевки. Также российская армия продвигается к Ивановскому.

Северское направление

Армия РФ на полкилометра продвинулась к пунктам Васюковка и Выемка. Сейчас российские бойцы ждут подкрепления для дальнейших атак.

Краснолиманское направление

Воздушно-космические силы России ударили по живой силе и технике ВСУ с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8. Атака совершалась с максимально близкого расстояния, заявили в Минобороны РФ.

Купянское направление

Группировка войск «Запад» с помощью расчета буксируемой пушки «Гиацинт-Б» уничтожила гаубицу Д-30. Российские военные поразили цель с помощью неуправляемых ракет НАР С-8.

Карта боевых действий на Украине 18 февраля 2024 года
Карта боевых действий на Украине 18 февраля 2024 года
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Российские войска продолжают зачищать последние точки ВСУ в освобожденной Авдеевке. Также армия РФ взяла под контроль важный опорный пункт недалеко от Работино. Ход спецоперации на Украине к 18 февраля и карта боевых действий — в материале URA.RU. ВС России в Авдеевке зачищают коксохимический комбинат в микрорайоне «Химик» от оставшихся в городе боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также армия России наступает в Новомихайловке, а в Георгиевке продолжаются ожесточенные бои, передают военкоры «Русской весны». Тем временем российские бойцы двигают южный фланг у Северного, чтобы смять оборону украинских войск у населенного пункта Тоненькое. Российская армия продвинулась на ореховском участке. Также войсками РФ был взят важный опорный пункт ВСУ близ Работино. ВС России продолжают наступать, выталкивая украинских бойцов с позиций, сообщают российские военкоры. ВС России продолжают наступать у населенных пунктов Богдановка и Красное (Ивановское). Ведутся боестолкновения у Клещеевки. Также российская армия продвигается к Ивановскому. Армия РФ на полкилометра продвинулась к пунктам Васюковка и Выемка. Сейчас российские бойцы ждут подкрепления для дальнейших атак. Воздушно-космические силы России ударили по живой силе и технике ВСУ с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8. Атака совершалась с максимально близкого расстояния, заявили в Минобороны РФ. Группировка войск «Запад» с помощью расчета буксируемой пушки «Гиацинт-Б» уничтожила гаубицу Д-30. Российские военные поразили цель с помощью неуправляемых ракет НАР С-8.
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