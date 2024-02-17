Курганский ХК «Зауралье» завершил регулярный чемпионат, победив в гостях

18 февраля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Встреча завершилась победой гостей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Курганские хоккеисты завершили регулярный чемпионат в числе лидеров, обыграв на выезде соперников из нефтекамского «Тороса». Об этом сообщила пресс-служба клуба «Зауралье». «Выиграли в гостях у „Тороса“. Обходимся без потерянных очков в этой выездной серии и завершаем регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы», — написано в teleram-канале курганского клуба. В первом периоде у «Зауралья» отличились Павел Тютнев и Вадим Антипин. Затем шайбу забросил соперник, отставание сократил Илья Коренев. Счет до 2:2 довел Александр Черный. На 43-й минуте поединка Тютнев, воспользовавшись ошибкой соперника, вывел вперед свою команду, оформив дубль. Ход встречи спортсмены из Нефтекамска переломить так и не смогли. В прошлой игре курганские хоккеисты нанесли поражение сопернику из Набережных Челнов. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей площадки. Таким образом клуб отомстил за обидное поражение в первом круге. В первом раунде плей-офф спортсмены из Кургана встретятся со столичной «Звездой».

Курганские хоккеисты завершили регулярный чемпионат в числе лидеров, обыграв на выезде соперников из нефтекамского «Тороса». Об этом сообщила пресс-служба клуба «Зауралье». «Выиграли в гостях у „Тороса“. Обходимся без потерянных очков в этой выездной серии и завершаем регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы», — написано в teleram-канале курганского клуба. В первом периоде у «Зауралья» отличились Павел Тютнев и Вадим Антипин. Затем шайбу забросил соперник, отставание сократил Илья Коренев. Счет до 2:2 довел Александр Черный. На 43-й минуте поединка Тютнев, воспользовавшись ошибкой соперника, вывел вперед свою команду, оформив дубль. Ход встречи спортсмены из Нефтекамска переломить так и не смогли. В прошлой игре курганские хоккеисты нанесли поражение сопернику из Набережных Челнов. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей площадки. Таким образом клуб отомстил за обидное поражение в первом круге. В первом раунде плей-офф спортсмены из Кургана встретятся со столичной «Звездой».