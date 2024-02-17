17 февраля 2024
16 февраля 2024

Курганский ХК «Зауралье» завершил регулярный чемпионат, победив в гостях

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"Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург, шайбы, спорт, ледовый дворец, хоккей
Встреча завершилась победой гостей Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганские хоккеисты завершили регулярный чемпионат в числе лидеров, обыграв на выезде соперников из нефтекамского «Тороса». Об этом сообщила пресс-служба клуба «Зауралье».

«Выиграли в гостях у „Тороса“. Обходимся без потерянных очков в этой выездной серии и завершаем регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы», — написано в teleram-канале курганского клуба.

В первом периоде у «Зауралья» отличились Павел Тютнев и Вадим Антипин. Затем шайбу забросил соперник, отставание сократил Илья Коренев. Счет до 2:2 довел Александр Черный. На 43-й минуте поединка Тютнев, воспользовавшись ошибкой соперника, вывел вперед свою команду, оформив дубль. Ход встречи спортсмены из Нефтекамска переломить так и не смогли.

В прошлой игре курганские хоккеисты нанесли поражение сопернику из Набережных Челнов. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей площадки. Таким образом клуб отомстил за обидное поражение в первом круге. В первом раунде плей-офф спортсмены из Кургана встретятся со столичной «Звездой».

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Курганские хоккеисты завершили регулярный чемпионат в числе лидеров, обыграв на выезде соперников из нефтекамского «Тороса». Об этом сообщила пресс-служба клуба «Зауралье». «Выиграли в гостях у „Тороса“. Обходимся без потерянных очков в этой выездной серии и завершаем регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы», — написано в teleram-канале курганского клуба. В первом периоде у «Зауралья» отличились Павел Тютнев и Вадим Антипин. Затем шайбу забросил соперник, отставание сократил Илья Коренев. Счет до 2:2 довел Александр Черный. На 43-й минуте поединка Тютнев, воспользовавшись ошибкой соперника, вывел вперед свою команду, оформив дубль. Ход встречи спортсмены из Нефтекамска переломить так и не смогли. В прошлой игре курганские хоккеисты нанесли поражение сопернику из Набережных Челнов. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей площадки. Таким образом клуб отомстил за обидное поражение в первом круге. В первом раунде плей-офф спортсмены из Кургана встретятся со столичной «Звездой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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