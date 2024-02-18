NBC: США начали готовить ответ России на «атаку» из космоса

18 февраля 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

США начали готовить ответ на якобы размещение РФ ядерного оружия в космосе, передает NBC Фото: spacePD/pickupimage США начали готовить ответ на, по их мнению, угрозу национальной безопасности страны, которая заключается в якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе. Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. «Мы встретились с [помощником президента США по национальной безопасности] Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это [угрозу национальной безопасности США со стороны России]», — подчеркнул Майк Тернер в программе «Встреча с прессой» на американском канале NBC. Он еще до этого озвучивал мысли, что Россия начала программу по размещению ядерного оружия в космосе с целью уничтожения американских спутников, ссылаясь на данные, полученные комитетом американской Палаты по разведке. В ответ на первые заявления Тернера о ядерном вооружении РФ в космосе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что это является «хитрым трюком» со стороны американцев, чтобы убедить Конгресс продолжить поддержку Украины. Тем не менее президент США Джо Байден отмечал, что не видит угрозы такого характера со стороны РФ.

США начали готовить ответ на, по их мнению, угрозу национальной безопасности страны, которая заключается в якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе. Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. «Мы встретились с [помощником президента США по национальной безопасности] Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это [угрозу национальной безопасности США со стороны России]», — подчеркнул Майк Тернер в программе «Встреча с прессой» на американском канале NBC. Он еще до этого озвучивал мысли, что Россия начала программу по размещению ядерного оружия в космосе с целью уничтожения американских спутников, ссылаясь на данные, полученные комитетом американской Палаты по разведке. В ответ на первые заявления Тернера о ядерном вооружении РФ в космосе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что это является «хитрым трюком» со стороны американцев, чтобы убедить Конгресс продолжить поддержку Украины. Тем не менее президент США Джо Байден отмечал, что не видит угрозы такого характера со стороны РФ.