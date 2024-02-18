18 февраля 2024

Боец из ХМАО передал привет землякам после взятия Авдеевки. Видео

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Боец из Ханты-Мансийска передал привет землякам после штурма Авдеевки Фото:

Военнослужащий из Ханты-Мансийска передал привет землякам из Авдеевки (ДНР). Югорский боец освобождал город в составе разведывательного батальона 74-й гвардейской бригады.

«Сегодня 17 февраля 2024 года штурмовиками разведывательного батальона 74-й гвардейской бригады был освобожден населенный пункт Авдеевка. Пользуясь случаем, хотим передать пламенный привет нашим землякам … Ханты-Мансийск», — сообщили бойцы на видео, опубликованном в telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Бойцы взяли штурмом ряд районов города, которые сдерживали отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские воины на видео показали, как водружают флаг РФ на одном из освобожденных зданий в Авдеевке.

Город Авдеевка был освобожден 17 февраля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, удалось освободить территорию площадью 31,75 квадратных километров. Российские войска продолжают зачищать последние точки ВСУ в освобожденной Авдеевке. Также армия РФ взяла под контроль важный опорный пункт недалеко от Работино (Запорожская область).

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Военнослужащий из Ханты-Мансийска передал привет землякам из Авдеевки (ДНР). Югорский боец освобождал город в составе разведывательного батальона 74-й гвардейской бригады. «Сегодня 17 февраля 2024 года штурмовиками разведывательного батальона 74-й гвардейской бригады был освобожден населенный пункт Авдеевка. Пользуясь случаем, хотим передать пламенный привет нашим землякам … Ханты-Мансийск», — сообщили бойцы на видео, опубликованном в telegram-канале «Военкоры Русской весны». Бойцы взяли штурмом ряд районов города, которые сдерживали отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские воины на видео показали, как водружают флаг РФ на одном из освобожденных зданий в Авдеевке. Город Авдеевка был освобожден 17 февраля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, удалось освободить территорию площадью 31,75 квадратных километров. Российские войска продолжают зачищать последние точки ВСУ в освобожденной Авдеевке. Также армия РФ взяла под контроль важный опорный пункт недалеко от Работино (Запорожская область).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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