В Надымском районе ЯНАО житель села Нори зарезал родственника. В дороге у водителя и пассажира снегохода возникла ссора, в результате которой произошла драка с последующим убийством, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Двое жителей села Нори, выехав на снегоходе из населенного пункта, по дороге поссорились. Водитель снегохода в ходе драки нанес родственнику удар ножом в область шеи, а затем совершил наезд снегоходом в область головы лежащего на снегу потерпевшего», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Убийство произошло 8 февраля. В ходе следственного эксперимента подозреваемый пояснил сотрудникам следственного управления, что убитый требовал вернуться в поселок, чтобы купить водки, а после отказа изменить маршрут напал на него. В настоящее время следственной группой выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый заключен под стражу.
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