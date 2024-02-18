18 февраля 2024
17 февраля 2024
16 февраля 2024

В ЯНАО водитель снегохода в дороге зарезал родственника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, туристы, природа, снегоходы, туризм пермский край, поиск пропавших людей
В Надымском районе водитель снегохода убил родственника в поездке Фото:

В Надымском районе ЯНАО житель села Нори зарезал родственника. В дороге у водителя и пассажира снегохода возникла ссора, в результате которой произошла драка с последующим убийством, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Двое жителей села Нори, выехав на снегоходе из населенного пункта, по дороге поссорились. Водитель снегохода в ходе драки нанес родственнику удар ножом в область шеи, а затем совершил наезд снегоходом в область головы лежащего на снегу потерпевшего», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Убийство произошло 8 февраля. В ходе следственного эксперимента подозреваемый пояснил сотрудникам следственного управления, что убитый требовал вернуться в поселок, чтобы купить водки, а после отказа изменить маршрут напал на него. В настоящее время следственной группой выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый заключен под стражу.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надымском районе ЯНАО житель села Нори зарезал родственника. В дороге у водителя и пассажира снегохода возникла ссора, в результате которой произошла драка с последующим убийством, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Двое жителей села Нори, выехав на снегоходе из населенного пункта, по дороге поссорились. Водитель снегохода в ходе драки нанес родственнику удар ножом в область шеи, а затем совершил наезд снегоходом в область головы лежащего на снегу потерпевшего», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Убийство произошло 8 февраля. В ходе следственного эксперимента подозреваемый пояснил сотрудникам следственного управления, что убитый требовал вернуться в поселок, чтобы купить водки, а после отказа изменить маршрут напал на него. В настоящее время следственной группой выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...