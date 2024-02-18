В деле челябинского следователя Шпигуна появилась статья о хищении оружия

19 февраля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

В доме у Шпигуна нашли оружие из вещдоков Фото: Павел Сидоров © URA.RU В уголовном деле, возбужденном в отношении сотрудника отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна, появилась еще одна статья — хищение либо вымогательство оружия (статья 226 УК РФ). Эту информацию URA.RU подтвердил адвокат Шпигуна Александр Урычаев. «Информация о наличии еще одной статьи верная. Недавно Шпигуну предъявили обвинения по ней», — сообщил URA.RU Урычаев. Помимо этого, Шпигуна обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации улик. По версии следствия, работая над раскрытием преступлений в сфере налогообложения, он помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. Шпигун был задержан в начале ноября прошлого года. При обыске в его доме нашли оружие. После проверки выяснилось, что оно было взято из вещдоков. Также в ходе обысков появились вопросы и к роскошному убранству дома. На среднестатистическую зарплату такое не купишь. Именно поэтому сейчас следователи ищут факты коррупции в деле Шпигуна. Ключевым свидетелем по делу является бывший директор чеченской фирмы «ТД Инрост» Екатерина Минина, которая в данный момент находится в СИЗО по обвинениям в даче взяток. У следствия есть основания считать, что одним из тех, кому она передавала деньги, был Шпигун. Однако пока она не говорит, для кого предназначалась взятка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В уголовном деле, возбужденном в отношении сотрудника отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна, появилась еще одна статья — хищение либо вымогательство оружия (статья 226 УК РФ). Эту информацию URA.RU подтвердил адвокат Шпигуна Александр Урычаев. «Информация о наличии еще одной статьи верная. Недавно Шпигуну предъявили обвинения по ней», — сообщил URA.RU Урычаев. Помимо этого, Шпигуна обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации улик. По версии следствия, работая над раскрытием преступлений в сфере налогообложения, он помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. Шпигун был задержан в начале ноября прошлого года. При обыске в его доме нашли оружие. После проверки выяснилось, что оно было взято из вещдоков. Также в ходе обысков появились вопросы и к роскошному убранству дома. На среднестатистическую зарплату такое не купишь. Именно поэтому сейчас следователи ищут факты коррупции в деле Шпигуна. Ключевым свидетелем по делу является бывший директор чеченской фирмы «ТД Инрост» Екатерина Минина, которая в данный момент находится в СИЗО по обвинениям в даче взяток. У следствия есть основания считать, что одним из тех, кому она передавала деньги, был Шпигун. Однако пока она не говорит, для кого предназначалась взятка.