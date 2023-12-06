В челябинском СКР ищут доказательства коррупции своего коллеги

Сотрудники третьего отдела СУ СКР по Челябинской области, занимающиеся расследованием уголовного дела в отношении старшего следователя отдела по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна, ищут доказательства его причастности к получению взяток. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Изначально предполагалось, что Шпигуну вменяются обвинения в получении взяток, превышении должностных полномочий и фальсификации улик. Однако доказать коррупционную составляющую дела пока не представляется возможным. Работа продолжается», — рассказал источник.
По данным URA.RU, ключевой фигурой в деле стала ранее задержанная экс-директор чеченкой компании ООО «ТД Инрост» Екатерина Минина. Ей инкриминируют дачу взятки. Однако коммерсант не рассказывает, кому именно она передала деньги. Ее показания должны помочь следствию сложить все в единое целое.
Шпигуна задержали сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в превышении полномочий и фальсификации доказательств. По версии следствия, Шпигун, занимаясь расследованием преступлений в налоговой сфере, помогал бизнесменам избегать наказаний за неуплату налоговых отчислений. 6 декабря Тракторозаводский суд отправил следователя в СИЗО на два месяца. В пресс-службе СКР по Челябинской области задержание Шпигуна никак не комментируют.
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