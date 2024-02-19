В ВСУ рассказали, как Россия изменила тактику перед взятием Авдеевки

ВС РФ сменила тактику перед освобождением Авдеевки (ДНР). Таким мнением поделились украинские солдаты. По их словам, российские силы отправляли волны небольших пехотных групп для ближнего боя с ВСУ, из-за чего украинская армия начать тратить в пять раз больше боеприпасов.
«Вместо того, чтобы отправлять колонны вооруженной техники, московские силы начали направлять волны небольших пехотных групп для ближнего боя с украинскими силами. Это означало, что украинским силам пришлось выбросить в „пять раз“ больше боеприпасов, чтобы сдержать их», — сообщил украинский солдат, его слова передает
В ВСУ подчеркнули, что перед освобождением города Россия сменила тактику, чтобы извлечь выгоду из острой нехватки боеприпасов у украинских бойцов. Солдат ВСУ 110-й бригады Чаклун отметил, что российские силы понимают и чувствуют возможности украинской армии, поэтому у них есть успех на линии фронта.
ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Ведомство отметило, что ВС РФ полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Украинский офицер Богдан Кротевич сообщил, что причиной провала ВСУ на поле боя стала неправильная тактика, которую выбрало руководство для сопротивления ВС РФ, передает «Утро.ру».
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