В ВСУ рассказали, как Россия изменила тактику перед взятием Авдеевки

Associated Press: ВСУ тратили в пять раз больше снарядов из-за тактики ВС РФ
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, дрг, наемники,  stock
ВС РФ вынудили Украину тратить больше боеприпасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ сменила тактику перед освобождением Авдеевки (ДНР). Таким мнением поделились украинские солдаты. По их словам, российские силы отправляли волны небольших пехотных групп для ближнего боя с ВСУ, из-за чего украинская армия начать тратить в пять раз больше боеприпасов.

«Вместо того, чтобы отправлять колонны вооруженной техники, московские силы начали направлять волны небольших пехотных групп для ближнего боя с украинскими силами. Это означало, что украинским силам пришлось выбросить в „пять раз“ больше боеприпасов, чтобы сдержать их», — сообщил украинский солдат, его слова передает Associated Press.

В ВСУ подчеркнули, что перед освобождением города Россия сменила тактику, чтобы извлечь выгоду из острой нехватки боеприпасов у украинских бойцов. Солдат ВСУ 110-й бригады Чаклун отметил, что российские силы понимают и чувствуют возможности украинской армии, поэтому у них есть успех на линии фронта.

ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Ведомство отметило, что ВС РФ полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Украинский офицер Богдан Кротевич сообщил, что причиной провала ВСУ на поле боя стала неправильная тактика, которую выбрало руководство для сопротивления ВС РФ, передает «Утро.ру».

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ВС РФ сменила тактику перед освобождением Авдеевки (ДНР). Таким мнением поделились украинские солдаты. По их словам, российские силы отправляли волны небольших пехотных групп для ближнего боя с ВСУ, из-за чего украинская армия начать тратить в пять раз больше боеприпасов. «Вместо того, чтобы отправлять колонны вооруженной техники, московские силы начали направлять волны небольших пехотных групп для ближнего боя с украинскими силами. Это означало, что украинским силам пришлось выбросить в „пять раз“ больше боеприпасов, чтобы сдержать их», — сообщил украинский солдат, его слова передает Associated Press. В ВСУ подчеркнули, что перед освобождением города Россия сменила тактику, чтобы извлечь выгоду из острой нехватки боеприпасов у украинских бойцов. Солдат ВСУ 110-й бригады Чаклун отметил, что российские силы понимают и чувствуют возможности украинской армии, поэтому у них есть успех на линии фронта. ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Ведомство отметило, что ВС РФ полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Украинский офицер Богдан Кротевич сообщил, что причиной провала ВСУ на поле боя стала неправильная тактика, которую выбрало руководство для сопротивления ВС РФ, передает «Утро.ру».
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