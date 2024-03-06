06 марта 2024

Строительство еще одного ФОКа в Кургане перешло под контроль нового заказчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа Кетово. Курган, спортзал, школа кетово
ГБУ «Кургангазсеть» взяло под контроль строительство еще одного ФОКа Фото:

В Кургане еще на одном спортивном объекте «Курганстальмоста» сменился заказчик. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Восточном районе перешло под контроль ГБУ «Кургангазсеть», являющегося структурой депстроя. Соглашение подписано между областным управлением капстроительства, новым заказчиком и генеральным подрядчиком ЗАО «Курганстальмост».

«Соглашение к государственному контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Восточном районе Кургана. <…> Новый заказчик: ГБУ „Кургангазсеть“», — говорится в документе. Предыдущим заказчиком выступало областное УКС.

На дату заключения соглашения сумма неисполненных генподрядчиком «Курганстальмост» обязательства от цены контракта составляет 103 млн рублей. Общая стоимость контракта составляет 157,7 млн рублей.

Ранее URA.RU писало о смене заказчика при строительстве ФОКа в Заозерном районе. Тогда контроль над объектом также был передан ГБУ «Кургангазсеть». На момент заключения соглашения сумма неисполненных обязательств составляла более 119 млн рублей. До этого строительство самой большой школы Кургана перешло от городского УКСа к школе №52. Работы на объекте также ведутся генподрядчиком ЗАО «Курганстальмост».

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В Кургане еще на одном спортивном объекте «Курганстальмоста» сменился заказчик. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Восточном районе перешло под контроль ГБУ «Кургангазсеть», являющегося структурой депстроя. Соглашение подписано между областным управлением капстроительства, новым заказчиком и генеральным подрядчиком ЗАО «Курганстальмост». «Соглашение к государственному контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Восточном районе Кургана. <…> Новый заказчик: ГБУ „Кургангазсеть“», — говорится в документе. Предыдущим заказчиком выступало областное УКС. На дату заключения соглашения сумма неисполненных генподрядчиком «Курганстальмост» обязательства от цены контракта составляет 103 млн рублей. Общая стоимость контракта составляет 157,7 млн рублей. Ранее URA.RU писало о смене заказчика при строительстве ФОКа в Заозерном районе. Тогда контроль над объектом также был передан ГБУ «Кургангазсеть». На момент заключения соглашения сумма неисполненных обязательств составляла более 119 млн рублей. До этого строительство самой большой школы Кургана перешло от городского УКСа к школе №52. Работы на объекте также ведутся генподрядчиком ЗАО «Курганстальмост».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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