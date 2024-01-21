Строительство спорткомплекса в Кургане перешло под контроль другого заказчика

Новым заказчиком строительства ФОКа в Кургане стало ГБУ «Кургангазсеть»

ГБУ «Кургангазсеть» построит ФОК в Заозерном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане сменился заказчик строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Заозерном районе. Вместо областного УКСа теперь эту функцию будет выполнять ГБУ «Кургангазсеть», являющееся структурой депстроя. Соответствующее соглашение подписано между управлением, новым заказчиком и генподрядчиком объекта ЗАО «Курганстальмост».

«Соглашение к госконтракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кургане. <…> Новый заказчик: ГБУ „Кургангазсеть“ в лице директора Сергея Николаевича Семенова», — говорится в документе. На дату заключения соглашения стоимость контракта сумма неисполненных генподрядчиком обязательства от цены контракта составляет 119,3 млн рублей. Всего стоимость строительства ФОКа в четвертом микрорайоне Заозерного составляет более 196 млн рублей.

ГБУ «Кургангазсеть», согласно данным сервиса СБИС, занимается осуществлением строительного контроля. Компания включена в реестр квалифицированных подрядных организаций. В 2023 году выступала в качестве заказчика капитального ремонта здания театра кукол «Гулливер» и сети газораспределения в деревне Логоушка Кетовского округа.

Ранее URA.RU писало, что строительство самой большой школы Кургана перешло под контроль другого заказчика. Им стала школа №52. До этого в качестве заказчика объекта выступало городское управление капстроительства. Также инсайдеры агентства сообщали, что власти Кургана хотят забрать объекты у стройуправления после ареста директора. Источники полагают, что их планируют передать непрофильным управлениям. При этом в мэрии URA.RU заявили, что смена заказчика предусмотрена нормами действующего законодательства.