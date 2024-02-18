Пермяки не поверили в существование победителя лотереи

Пермяки считают, что нельзя выиграть в лотерею миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Перми считают, что информация о победителе лотереи, который выиграл 17 млн рублей, выдумана. Пользователи социальных сетей не верят в существование счастливого обладателя денег, так как информацию о нем оператор лотереи не разглашает.

«У меня знакомая потратила на билеты больше миллиона рублей. Лет пять постоянно покупала. Короче, не верьте этому», — написал пользователь с именем Джони в telegram-канале «Большая Пермь». «Нет, не убедили», — прокомментировал новость о победителе DakaR.

Другие пермяки добавили, что не верят в возможность выиграть крупные суммы, и поделились своим опытом участия в лотереях. «В „Спринт“ в советское время по рублю выигрывала», — рассказала Алена. «Играл. 100 рублей выиграл. Стоимость билета отбил», — написал Андрей П.

Ранее стало известно, что пермяк купил лотерейный билет в мобильном приложении за 300 рублей и выиграл 17 млн рублей. Но в пресс-службе «Столото» пояснили, что победитель сможет забрать только 14,7 млн рублей, так как остальная часть уйдет на налоги. Чтобы забрать приз, необходимо предоставить лично пакет документов в офис оператора лотерей в Москве или отправить его по почте. Сам победитель пока не объявился.