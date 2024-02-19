Полиция Кургана вернула владельцу Lexus, который был угнан в Екатеринбург. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, лексус, автосалон, колесо автомобиля, автомобиль, авто, lexus, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Курганцу вернули Lexus, угнанный в Екатеринбург Фото:

Житель Кургана обратился в полицию, заявив об угоне внедорожника Lexus. Машину стоимостью восемь млн рублей нашли в соседнем Екатеринбурге. Угонщик был задержан сотрудниками уголовного розыска, сообщает УМВД региона.

«Курганской полицией задержан мужчина, похитивший у знакомого внедорожник стоимостью 8 млн рублей», — информирует пресс-служба полиции. Полицейские установили, что автомобиль у курганца похитил его 30-летний знакомый. Иномарку он перевез в Екатеринбург.

По данным полиции, ранее угонщик имел доступ к автомобилю. Тогда же он сделал себе дубликат ключей. После конфликта с владельцем он угнал у него внедорожник.

Чтобы не попасться сотрудникам полиции, он замаскировал Lexus под машину другого владельца. Похожую машину продавали на сайте объявлений, и похититель сделал дубликат номера автомобиля из Екатеринбурга.

Угонщика задержали сотрудники угрозыска и силового отряда курганской Росгвардии. «Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ», — информирует сайт полиции. Автомобиль вернули владельцу.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец угнал Porsche c автомойки в ХМАО. Сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который нетрезвым взял чужую машину. Было возбуждено уголовное дело.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана обратился в полицию, заявив об угоне внедорожника Lexus. Машину стоимостью восемь млн рублей нашли в соседнем Екатеринбурге. Угонщик был задержан сотрудниками уголовного розыска, сообщает УМВД региона. «Курганской полицией задержан мужчина, похитивший у знакомого внедорожник стоимостью 8 млн рублей», — информирует пресс-служба полиции. Полицейские установили, что автомобиль у курганца похитил его 30-летний знакомый. Иномарку он перевез в Екатеринбург. По данным полиции, ранее угонщик имел доступ к автомобилю. Тогда же он сделал себе дубликат ключей. После конфликта с владельцем он угнал у него внедорожник. Чтобы не попасться сотрудникам полиции, он замаскировал Lexus под машину другого владельца. Похожую машину продавали на сайте объявлений, и похититель сделал дубликат номера автомобиля из Екатеринбурга. Угонщика задержали сотрудники угрозыска и силового отряда курганской Росгвардии. «Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ», — информирует сайт полиции. Автомобиль вернули владельцу. Ранее URA.RU сообщало, что курганец угнал Porsche c автомойки в ХМАО. Сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который нетрезвым взял чужую машину. Было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...