Полиция Кургана вернула владельцу Lexus, который был угнан в Екатеринбург. Видео

19 февраля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Курганцу вернули Lexus, угнанный в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Кургана обратился в полицию, заявив об угоне внедорожника Lexus. Машину стоимостью восемь млн рублей нашли в соседнем Екатеринбурге. Угонщик был задержан сотрудниками уголовного розыска, сообщает УМВД региона. «Курганской полицией задержан мужчина, похитивший у знакомого внедорожник стоимостью 8 млн рублей», — информирует пресс-служба полиции. Полицейские установили, что автомобиль у курганца похитил его 30-летний знакомый. Иномарку он перевез в Екатеринбург. По данным полиции, ранее угонщик имел доступ к автомобилю. Тогда же он сделал себе дубликат ключей. После конфликта с владельцем он угнал у него внедорожник. Чтобы не попасться сотрудникам полиции, он замаскировал Lexus под машину другого владельца. Похожую машину продавали на сайте объявлений, и похититель сделал дубликат номера автомобиля из Екатеринбурга. Угонщика задержали сотрудники угрозыска и силового отряда курганской Росгвардии. «Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ», — информирует сайт полиции. Автомобиль вернули владельцу. Ранее URA.RU сообщало, что курганец угнал Porsche c автомойки в ХМАО. Сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который нетрезвым взял чужую машину. Было возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана обратился в полицию, заявив об угоне внедорожника Lexus. Машину стоимостью восемь млн рублей нашли в соседнем Екатеринбурге. Угонщик был задержан сотрудниками уголовного розыска, сообщает УМВД региона. «Курганской полицией задержан мужчина, похитивший у знакомого внедорожник стоимостью 8 млн рублей», — информирует пресс-служба полиции. Полицейские установили, что автомобиль у курганца похитил его 30-летний знакомый. Иномарку он перевез в Екатеринбург. По данным полиции, ранее угонщик имел доступ к автомобилю. Тогда же он сделал себе дубликат ключей. После конфликта с владельцем он угнал у него внедорожник. Чтобы не попасться сотрудникам полиции, он замаскировал Lexus под машину другого владельца. Похожую машину продавали на сайте объявлений, и похититель сделал дубликат номера автомобиля из Екатеринбурга. Угонщика задержали сотрудники угрозыска и силового отряда курганской Росгвардии. «Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ», — информирует сайт полиции. Автомобиль вернули владельцу. Ранее URA.RU сообщало, что курганец угнал Porsche c автомойки в ХМАО. Сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который нетрезвым взял чужую машину. Было возбуждено уголовное дело.