Полиция устроила погоню за курганцем, угнавшим Porsche с автомойки в ХМАО. Видео

21 декабря 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Курганец украл иномарку с автомойки, на которой работал Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нефтеюганске курганец угнал автомобиль Porsche Cayenne с автомойки и попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «В ходе сбора материала об административном правонарушении выяснилось, что задержанный совершил угон автомобиля с территории автомойки, на которой работал», — сообщает пресс-служба УМВД. Возбуждено уголовное дело по факту угона. Сотрудники ДПС на патрулировании заметили иномарку, которая сильно петляла по дороге. Водитель проигнорировал требование остановиться, и полицейские стали его преследовать. Во время погони водитель попал в ДТП и был задержан патрульными. За рулем иномарки оказался 23-летний пьяный мужчина из Кургана, не имеющий водительских прав. Подозреваемый заключен под стражу, автомобиль отправлен на спецстоянку. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором погибла женщина. Водитель джипа, сбивший женщину, был пьян. Против него возбуждено уголовное дело.

В Нефтеюганске курганец угнал автомобиль Porsche Cayenne с автомойки и попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «В ходе сбора материала об административном правонарушении выяснилось, что задержанный совершил угон автомобиля с территории автомойки, на которой работал», — сообщает пресс-служба УМВД. Возбуждено уголовное дело по факту угона. Сотрудники ДПС на патрулировании заметили иномарку, которая сильно петляла по дороге. Водитель проигнорировал требование остановиться, и полицейские стали его преследовать. Во время погони водитель попал в ДТП и был задержан патрульными. За рулем иномарки оказался 23-летний пьяный мужчина из Кургана, не имеющий водительских прав. Подозреваемый заключен под стражу, автомобиль отправлен на спецстоянку. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором погибла женщина. Водитель джипа, сбивший женщину, был пьян. Против него возбуждено уголовное дело.