В Нефтеюганске курганец угнал автомобиль Porsche Cayenne с автомойки и попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«В ходе сбора материала об административном правонарушении выяснилось, что задержанный совершил угон автомобиля с территории автомойки, на которой работал», — сообщает пресс-служба УМВД. Возбуждено уголовное дело по факту угона.
Сотрудники ДПС на патрулировании заметили иномарку, которая сильно петляла по дороге. Водитель проигнорировал требование остановиться, и полицейские стали его преследовать. Во время погони водитель попал в ДТП и был задержан патрульными. За рулем иномарки оказался 23-летний пьяный мужчина из Кургана, не имеющий водительских прав. Подозреваемый заключен под стражу, автомобиль отправлен на спецстоянку.
Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором погибла женщина. Водитель джипа, сбивший женщину, был пьян. Против него возбуждено уголовное дело.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.