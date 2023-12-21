Полиция устроила погоню за курганцем, угнавшим Porsche с автомойки в ХМАО. Видео

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Побитые автомобили у входа в Заксобрание СО. Екатеринбург, porsche, разбитый, порше кайен
Курганец украл иномарку с автомойки, на которой работал Фото:

В Нефтеюганске курганец угнал автомобиль Porsche Cayenne с автомойки и попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«В ходе сбора материала об административном правонарушении выяснилось, что задержанный совершил угон автомобиля с территории автомойки, на которой работал», — сообщает пресс-служба УМВД. Возбуждено уголовное дело по факту угона.

Сотрудники ДПС на патрулировании заметили иномарку, которая сильно петляла по дороге. Водитель проигнорировал требование остановиться, и полицейские стали его преследовать. Во время погони водитель попал в ДТП и был задержан патрульными. За рулем иномарки оказался 23-летний пьяный мужчина из Кургана, не имеющий водительских прав. Подозреваемый заключен под стражу, автомобиль отправлен на спецстоянку.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором погибла женщина. Водитель джипа, сбивший женщину, был пьян. Против него возбуждено уголовное дело.

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В Нефтеюганске курганец угнал автомобиль Porsche Cayenne с автомойки и попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «В ходе сбора материала об административном правонарушении выяснилось, что задержанный совершил угон автомобиля с территории автомойки, на которой работал», — сообщает пресс-служба УМВД. Возбуждено уголовное дело по факту угона. Сотрудники ДПС на патрулировании заметили иномарку, которая сильно петляла по дороге. Водитель проигнорировал требование остановиться, и полицейские стали его преследовать. Во время погони водитель попал в ДТП и был задержан патрульными. За рулем иномарки оказался 23-летний пьяный мужчина из Кургана, не имеющий водительских прав. Подозреваемый заключен под стражу, автомобиль отправлен на спецстоянку. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором погибла женщина. Водитель джипа, сбивший женщину, был пьян. Против него возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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