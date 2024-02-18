Боец из зоны СВО приехал в Новый Уренгой, чтобы забрать сына из роддома. Фото

19 февраля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Военнослужащий из Нового Уренгоя получил отпуск по случаю рождения сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) военнослужащий получил отпуск и прибыл из зоны специальной военной операции, чтобы встретить жену с новорожденным сыном из роддома. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «В семье нашего мобилизованного земляка родился первенец. По такому случаю папу отпустили в отпуск и он лично смог забрать сына и жену из роддома», — сообщил Андрей Воронов в официальном telegram-канале. Новорожденный получил коробку «Малышу Ямала». Мэр поздравил родителей ребенка и пожелал больше поводов для радости. Военнослужащий из Нового Уренгоя получил отпуск по случаю рождения первенца Фото: telegram-канал Андрея Воронова — https://t.me/VORONOV89/6990

В Новом Уренгое (ЯНАО) военнослужащий получил отпуск и прибыл из зоны специальной военной операции, чтобы встретить жену с новорожденным сыном из роддома. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «В семье нашего мобилизованного земляка родился первенец. По такому случаю папу отпустили в отпуск и он лично смог забрать сына и жену из роддома», — сообщил Андрей Воронов в официальном telegram-канале. Новорожденный получил коробку «Малышу Ямала». Мэр поздравил родителей ребенка и пожелал больше поводов для радости.