18 февраля 2024
17 февраля 2024

Боец из зоны СВО приехал в Новый Уренгой, чтобы забрать сына из роддома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
Военнослужащий из Нового Уренгоя получил отпуск по случаю рождения сына Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) военнослужащий получил отпуск и прибыл из зоны специальной военной операции, чтобы встретить жену с новорожденным сыном из роддома. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«В семье нашего мобилизованного земляка родился первенец. По такому случаю папу отпустили в отпуск и он лично смог забрать сына и жену из роддома», — сообщил Андрей Воронов в официальном telegram-канале.

Новорожденный получил коробку «Малышу Ямала». Мэр поздравил родителей ребенка и пожелал больше поводов для радости.

Военнослужащий из Нового Уренгоя получил отпуск по случаю рождения первенца
Военнослужащий из Нового Уренгоя получил отпуск по случаю рождения первенца
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) военнослужащий получил отпуск и прибыл из зоны специальной военной операции, чтобы встретить жену с новорожденным сыном из роддома. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «В семье нашего мобилизованного земляка родился первенец. По такому случаю папу отпустили в отпуск и он лично смог забрать сына и жену из роддома», — сообщил Андрей Воронов в официальном telegram-канале. Новорожденный получил коробку «Малышу Ямала». Мэр поздравил родителей ребенка и пожелал больше поводов для радости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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