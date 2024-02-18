Военнослужащий из Нового Уренгоя получил отпуск по случаю рождения сына
В Новом Уренгое (ЯНАО) военнослужащий получил отпуск и прибыл из зоны специальной военной операции, чтобы встретить жену с новорожденным сыном из роддома. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.
«В семье нашего мобилизованного земляка родился первенец. По такому случаю папу отпустили в отпуск и он лично смог забрать сына и жену из роддома», — сообщил Андрей Воронов в официальном telegram-канале.
Новорожденный получил коробку «Малышу Ямала». Мэр поздравил родителей ребенка и пожелал больше поводов для радости.
Военнослужащий из Нового Уренгоя получил отпуск по случаю рождения первенца
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