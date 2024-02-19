Алексей Текслер (на фото) поздравил Игоря Третьякова с назначением Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 февраля встретился с новым начальником регионального ГУФСИН Игорем Третьяковым. Как сообщает пресс-служба правительства региона, глава области поздравил Третьякова с назначением и пожелал успехов.

«Вы человек опытный, прошли все ступени в уголовно-исправительной системе, возглавляли управления в других регионах. Вы знаете и понимаете задачи, которые сегодня перед нами стоят. У нас регион стратегический. Мы решаем задачи, которые сейчас стоят перед страной, в части обеспечения всем необходимым нашей армии при решении задач специальной военной операции. Система ГУФСИН в том числе ориентирована на исполнение этих задач», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области.

В свою очередь, Третьяков поблагодарил губернатора за прием. Он отметил, что Челябинская область является его родиной — когда-то его семья жила в Троицке. Он согласился, что необходимо оказывать максимальную помощь тем вопросам, которые решаются в регионе в части решения как текущих, так и перспективных задач.

Информация о назначении Третьякова в Челябинскую область появилась 12 февраля. На месте начальника регионального ГУФСИН о сменил ушедшего на пенсию Михаила Арсланова. С июня 2023 года ведомством в статусе и. о. руководил Сергей Бульчук, который после назначения Третьякова стал его первым замом.

Ранее Третьяков возглавлял ГУФСИН Республики Марий Эл. За годы службы награжден множествами наград, среди которых медаль «За усердие в службе» II степени, медаль «За отличие в службе» I, II, III степени, медаль «В память 125-летия УИС России», медаль «В память 200-летия Министерства Юстиции Российской Федерации».

Алексей Текслер (слева) встретился с новым начальником ГУФСИН по Челябинской области Игорем Третьяковым Фото: пресс-служба правительства Челябинской области