18 февраля 2024
17 февраля 2024

Артюхов сообщил Новаку, как удивит гостей на юбилее Нового Уренгоя

Артюхов и Новак обсудили подготовку к юбилею Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов рассказал Александру Новаку о подготовке к юбилею Нового Уренгоя Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в вице-премьером правительства РФ Александром Новаком, ответственным за проведение юбилея Нового Уренгоя и рассказал, как идет подготовка к предстоящим торжествам. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала и заместителя председателя правительства РФ. Обсуждались ход подготовки к полувековому юбилею Нового Уренгоя, реализация программы догазификации. Новак возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2025 году 50-летия основания Нового Уренгоя», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Часть социальных объектов к юбилею города уже сдана и функционирует- аэропорт, детская поликлиника с женской консультацией, Арктический лицей, жилые дома в микрорайоне Славянском. Готовятся к открытию хирургический и радиотерапевтический корпуса горбольницы. Строители заканчивают работы в школе в Тундровом.

Предстоит построить детский кванториум, культурный центр, мини-футбольную арену. Необычным объектом станет пешеходная галерея-променад со спортивной зоной и площадками для семейного отдыха.

Стороны обсудили реализацию программы догазификации. Ямал лидирует в выполнении плана по подключению домохозяйств.

Дмитрий Артюхов работает в Москве, куда прибыл для проведения «Дней Ямала» в Совете Федерации. Александр Новак отвечает за организацию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя. В начале сентября прошлого года политики встречались в Салехарде и совещались по поводу проведения юбилея.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в вице-премьером правительства РФ Александром Новаком, ответственным за проведение юбилея Нового Уренгоя и рассказал, как идет подготовка к предстоящим торжествам. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала и заместителя председателя правительства РФ. Обсуждались ход подготовки к полувековому юбилею Нового Уренгоя, реализация программы догазификации. Новак возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2025 году 50-летия основания Нового Уренгоя», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Часть социальных объектов к юбилею города уже сдана и функционирует- аэропорт, детская поликлиника с женской консультацией, Арктический лицей, жилые дома в микрорайоне Славянском. Готовятся к открытию хирургический и радиотерапевтический корпуса горбольницы. Строители заканчивают работы в школе в Тундровом. Предстоит построить детский кванториум, культурный центр, мини-футбольную арену. Необычным объектом станет пешеходная галерея-променад со спортивной зоной и площадками для семейного отдыха. Стороны обсудили реализацию программы догазификации. Ямал лидирует в выполнении плана по подключению домохозяйств. Дмитрий Артюхов работает в Москве, куда прибыл для проведения «Дней Ямала» в Совете Федерации. Александр Новак отвечает за организацию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя. В начале сентября прошлого года политики встречались в Салехарде и совещались по поводу проведения юбилея.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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