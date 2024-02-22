Курганцев зовут работать водителями троллейбусов в челябинской компании

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Троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус
Среди курганцев ищут водителей троллейбусов для работы в Челябинске Фото:

Курганцев зовут работать водителями современных троллейбусов в Челябинске за 150 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями о поиске работы.

«ООО „СИНАРА-Городские Транспортные Решения Челябинск“ приглашает водителей троллейбуса для участия в интересном проекте по организации перевозок и эксплуатации современного подвижного состава. Требование: среднее образование, наличие категории „Tb“. Заработная плата: 75 000 — 150 000 рублей», — указано в объявлении.

Работодатель предоставляет иногородним сотрудникам корпоративное жилье. Для женщин есть льготный выход на пенсию в 50 лет, для мужчин — в 55 лет. При трудоустройстве предоставляется отсрочка от мобилизации.

Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут работать водителями-испытателями на автозавод в Челябинской области. Вахтовикам необходимо заниматься обкаткой и ремонтом техники. Зарплата от 122 тысяч рублей за 30 смен.

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Курганцев зовут работать водителями современных троллейбусов в Челябинске за 150 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями о поиске работы. «ООО „СИНАРА-Городские Транспортные Решения Челябинск“ приглашает водителей троллейбуса для участия в интересном проекте по организации перевозок и эксплуатации современного подвижного состава. Требование: среднее образование, наличие категории „Tb“. Заработная плата: 75 000 — 150 000 рублей», — указано в объявлении. Работодатель предоставляет иногородним сотрудникам корпоративное жилье. Для женщин есть льготный выход на пенсию в 50 лет, для мужчин — в 55 лет. При трудоустройстве предоставляется отсрочка от мобилизации. Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут работать водителями-испытателями на автозавод в Челябинской области. Вахтовикам необходимо заниматься обкаткой и ремонтом техники. Зарплата от 122 тысяч рублей за 30 смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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