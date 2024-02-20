Среди курганцев ищут водителей-испытателей на автозавод в Челябинской области

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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, руль, водительские права, руки
Водителям-испытателям готовы платить более 120 тысяч рублей Фото:

Курганцев зовут работать водителями-испытателями на автомобильном заводе в Миассе Челябинской области. Вахтовикам обещают зарплату от 122 тысяч рублей и бесплатное жилье. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями о поиске работы.

«Требуется водитель-испытатель с категорией „С“ на автомобильный завод в городе Миассе (Челябинская область). Обязанности: обкатка автомобилей по территории, ремонт грузовых автомобилей при наличии поломки. Заработная плата от 122 000 рублей за 30 смен», — указано в вакансии.

Вахтовикам готовы предоставить бесплатное проживание в комнате, рассчитанной на двух человек. Работодатель компенсирует проезд до места работы, обеспечивает спецодеждой и проводит обучение за счет компании.

Ранее URA.RU писало, что оборонный завод в Московской области приглашает курганцев работать операторами-наладчиками станков с ЧПУ. Работникам готовы платить зарплату в размере 290 тысяч рублей. Также среди курганцев ищут желающих строить автодорожный тоннель в Подмосковье за 140 тысяч рублей.

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Курганцев зовут работать водителями-испытателями на автомобильном заводе в Миассе Челябинской области. Вахтовикам обещают зарплату от 122 тысяч рублей и бесплатное жилье. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями о поиске работы. «Требуется водитель-испытатель с категорией „С“ на автомобильный завод в городе Миассе (Челябинская область). Обязанности: обкатка автомобилей по территории, ремонт грузовых автомобилей при наличии поломки. Заработная плата от 122 000 рублей за 30 смен», — указано в вакансии. Вахтовикам готовы предоставить бесплатное проживание в комнате, рассчитанной на двух человек. Работодатель компенсирует проезд до места работы, обеспечивает спецодеждой и проводит обучение за счет компании. Ранее URA.RU писало, что оборонный завод в Московской области приглашает курганцев работать операторами-наладчиками станков с ЧПУ. Работникам готовы платить зарплату в размере 290 тысяч рублей. Также среди курганцев ищут желающих строить автодорожный тоннель в Подмосковье за 140 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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