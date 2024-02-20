Общество Работа Среди курганцев ищут водителей-испытателей на автозавод в Челябинской области 20 февраля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 + Водителям-испытателям готовы платить более 120 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцев зовут работать водителями-испытателями на автомобильном заводе в Миассе Челябинской области. Вахтовикам обещают зарплату от 122 тысяч рублей и бесплатное жилье. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями о поиске работы. «Требуется водитель-испытатель с категорией „С“ на автомобильный завод в городе Миассе (Челябинская область). Обязанности: обкатка автомобилей по территории, ремонт грузовых автомобилей при наличии поломки. Заработная плата от 122 000 рублей за 30 смен», — указано в вакансии. Вахтовикам готовы предоставить бесплатное проживание в комнате, рассчитанной на двух человек. Работодатель компенсирует проезд до места работы, обеспечивает спецодеждой и проводит обучение за счет компании. Ранее URA.RU писало, что оборонный завод в Московской области приглашает курганцев работать операторами-наладчиками станков с ЧПУ. Работникам готовы платить зарплату в размере 290 тысяч рублей. Также среди курганцев ищут желающих строить автодорожный тоннель в Подмосковье за 140 тысяч рублей. Курганцев зовут работать водителями-испытателями на автомобильном заводе в Миассе Челябинской области. Вахтовикам обещают зарплату от 122 тысяч рублей и бесплатное жилье. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями о поиске работы. «Требуется водитель-испытатель с категорией „С“ на автомобильный завод в городе Миассе (Челябинская область). Обязанности: обкатка автомобилей по территории, ремонт грузовых автомобилей при наличии поломки. Заработная плата от 122 000 рублей за 30 смен», — указано в вакансии. Вахтовикам готовы предоставить бесплатное проживание в комнате, рассчитанной на двух человек. Работодатель компенсирует проезд до места работы, обеспечивает спецодеждой и проводит обучение за счет компании. Ранее URA.RU писало, что оборонный завод в Московской области приглашает курганцев работать операторами-наладчиками станков с ЧПУ. Работникам готовы платить зарплату в размере 290 тысяч рублей. Также среди курганцев ищут желающих строить автодорожный тоннель в Подмосковье за 140 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям