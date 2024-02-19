Стала известна причина розыска гендиректора «Ленфильма»

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков разыскивается по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Ранее в базе данных МВД появилась информация о розыске гендиректора.
«Федор Щербаков разыскивается по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко», — передает ТАСС, ссылаясь на информацию источников из МВД РФ. Сам Щербаков был объявлен в розыск в этот же день.
Еще в ноябре прошлого года журналисту URA.RU рассказали, что Федор Щербаков покинул Россию из-за потенциального уголовного преследования. Это произошло после того, как был арестован пиарщик Антон Сафонов, связанный с Щербаковым. Помощник обвиняется в вымогательстве у Бровко. Спустя несколько дней с момента публикации «Ленфильм» официально подтвердил информацию об отъезде Щербакова, но там уточнили, что гендиректор просто работает удаленно. И только 19 февраля генеральный директор «Ленфильма» был объявлен в розыск.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.