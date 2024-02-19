Уехавший на СВО уральский пиарщик заступился за декана УрФУ после БДСМ-скандала

19 февраля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Платон Маматов жестко ответил блогерше, которая назвала «выродками» участников БДСМ-вечеринки Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургский поллиттехнолог, пиарщик Платон Маматов, отправившийся в конце 2022 года в зону специальной военной операции, назвал «хорошим человеком и крепким профессионалом» декана факультета журналистики УрФУ Ивана Некрасова, который был одним из участников БДСМ-вечеринки. Попытку опорочить Некрасова он назвал охотой на ведьм. Своим мнением Маматов поделился в telegram-канале. «Передайте „блогеру“ Кате Ипатовой (куратор волонтерской роты по УрФО, известная как соратница телеведущего Владимира Соловьева, — прим. URA.RU), чтобы прекращала охоту на ведьм в моем городе. Мы воюем за Родину не для того, чтобы всякое говно нашим именем и за нашей спиной решало свои личные коммерческие вопросики и собирало дешевый хайп. Да, от Ивана Некрасова тоже [отстаньте]. Он не без недостатков. Но человек хороший и крепкий профессионал», — написал Маматов. Ипатову он назвал «победительницей пятой колонны» и отправил ее плести маскировочные сети для фронта. Ранее российский телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором раскрыл участников вечеринки с элементами БДСМ в екатеринбургском клубе «Фабрика». В сюжете журналисты назвали вечеринку «похабным мероприятием» и осудили ее организаторов и гостей. Тем временем звездный адвокат Александр Добровинский заявил URA.RU, что своим посещением БДСМ-вечеринки декан законодательство РФ не нарушил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский поллиттехнолог, пиарщик Платон Маматов, отправившийся в конце 2022 года в зону специальной военной операции, назвал «хорошим человеком и крепким профессионалом» декана факультета журналистики УрФУ Ивана Некрасова, который был одним из участников БДСМ-вечеринки. Попытку опорочить Некрасова он назвал охотой на ведьм. Своим мнением Маматов поделился в telegram-канале. «Передайте „блогеру“ Кате Ипатовой (куратор волонтерской роты по УрФО, известная как соратница телеведущего Владимира Соловьева, — прим. URA.RU), чтобы прекращала охоту на ведьм в моем городе. Мы воюем за Родину не для того, чтобы всякое говно нашим именем и за нашей спиной решало свои личные коммерческие вопросики и собирало дешевый хайп. Да, от Ивана Некрасова тоже [отстаньте]. Он не без недостатков. Но человек хороший и крепкий профессионал», — написал Маматов. Ипатову он назвал «победительницей пятой колонны» и отправил ее плести маскировочные сети для фронта. Ранее российский телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором раскрыл участников вечеринки с элементами БДСМ в екатеринбургском клубе «Фабрика». В сюжете журналисты назвали вечеринку «похабным мероприятием» и осудили ее организаторов и гостей. Тем временем звездный адвокат Александр Добровинский заявил URA.RU, что своим посещением БДСМ-вечеринки декан законодательство РФ не нарушил.