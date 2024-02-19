19 февраля 2024

Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов после запрета на ввоз в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, бананы, фрукты
Компетентное ведомство обязало экспортеров бананов бороться с вредителями Фото:

Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов и пригласил Россельхознадзор провести проверку на месте. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Исполнительный директор [агентства по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора] AGROCALIDAD отметил, что в отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортеров уже приняты соответствующие меры. Увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций», — говорится в тексте, опубликованном ведомством. Также отмечается, что теперь AGROCALIDAD требует от экспортеров фруктов борьбы с вредителями, обучения персонала, дополнительной чистки контейнеров и маркировки для прослеживаемости.

Директор AGROCALIDAD пригласил представителей Россельхознадзора посетить Эквадор для проверки мер, принятых поставщиками бананов. Отмечается, что стороны договорились согласовать Меморандум о взаимопонимании между Россельхознадзором и AGROCALIDAD относительно карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска, чтобы углубить сотрудничество между службами двух стран.

В начале февраля сообщалось, что Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки, переносящей опасные инфекции. Это коснулось пяти эквадорских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов и пригласил Россельхознадзор провести проверку на месте. Об этом говорится в сообщении ведомства. «Исполнительный директор [агентства по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора] AGROCALIDAD отметил, что в отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортеров уже приняты соответствующие меры. Увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций», — говорится в тексте, опубликованном ведомством. Также отмечается, что теперь AGROCALIDAD требует от экспортеров фруктов борьбы с вредителями, обучения персонала, дополнительной чистки контейнеров и маркировки для прослеживаемости. Директор AGROCALIDAD пригласил представителей Россельхознадзора посетить Эквадор для проверки мер, принятых поставщиками бананов. Отмечается, что стороны договорились согласовать Меморандум о взаимопонимании между Россельхознадзором и AGROCALIDAD относительно карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска, чтобы углубить сотрудничество между службами двух стран. В начале февраля сообщалось, что Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки, переносящей опасные инфекции. Это коснулось пяти эквадорских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...