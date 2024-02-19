Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов после запрета на ввоз в РФ

20 февраля 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Компетентное ведомство обязало экспортеров бананов бороться с вредителями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов и пригласил Россельхознадзор провести проверку на месте. Об этом говорится в сообщении ведомства. «Исполнительный директор [агентства по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора] AGROCALIDAD отметил, что в отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортеров уже приняты соответствующие меры. Увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций», — говорится в тексте, опубликованном ведомством. Также отмечается, что теперь AGROCALIDAD требует от экспортеров фруктов борьбы с вредителями, обучения персонала, дополнительной чистки контейнеров и маркировки для прослеживаемости. Директор AGROCALIDAD пригласил представителей Россельхознадзора посетить Эквадор для проверки мер, принятых поставщиками бананов. Отмечается, что стороны договорились согласовать Меморандум о взаимопонимании между Россельхознадзором и AGROCALIDAD относительно карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска, чтобы углубить сотрудничество между службами двух стран. В начале февраля сообщалось, что Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки, переносящей опасные инфекции. Это коснулось пяти эквадорских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов и пригласил Россельхознадзор провести проверку на месте. Об этом говорится в сообщении ведомства. «Исполнительный директор [агентства по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора] AGROCALIDAD отметил, что в отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортеров уже приняты соответствующие меры. Увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций», — говорится в тексте, опубликованном ведомством. Также отмечается, что теперь AGROCALIDAD требует от экспортеров фруктов борьбы с вредителями, обучения персонала, дополнительной чистки контейнеров и маркировки для прослеживаемости. Директор AGROCALIDAD пригласил представителей Россельхознадзора посетить Эквадор для проверки мер, принятых поставщиками бананов. Отмечается, что стороны договорились согласовать Меморандум о взаимопонимании между Россельхознадзором и AGROCALIDAD относительно карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска, чтобы углубить сотрудничество между службами двух стран. В начале февраля сообщалось, что Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки, переносящей опасные инфекции. Это коснулось пяти эквадорских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений.