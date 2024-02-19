Регионы РФ хотят разделить на кластеры ради продления льготной ипотеки

20 февраля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Регионы хотят разделить по доступности жилья, количеству спроса и предложения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Регионы России хотят разделить на пять ипотечных кластеров, чтобы продлить льготную ипотеку. Такая инициатива рассматривается в правительстве РФ. «Правительство РФ рассматривает вопрос изменения ипотечной программы с господдержкой. Предполагается, что регионы можно разделить на пять кластеров: „депрессивные“, „стагнирующие“, „с нехваткой предложения“, „с нехваткой спроса“ и „динамичные“», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга. Впервые концепция появилась в стратегии развития строительной отрасли от 31 октября 2022 года, согласно которой, к первому кластеру будут относиться регионы с высокими темпами роста населения, большими объемами ввода жилья, где спрос не покрывается предложением при низкой доступности недвижимости. Во второй кластер, как указано в документе, с которым ознакомились «Известия», включат субъекты с избытком предложения при снижении доходов и оттоке населения. В третий кластер могут включить регионы с низкими объемами ввода жилья, не покрывающими спрос, а в четвертый — с невысокими объемами строительства, но без перекосов предложения и спроса. В пятую группу войдут области с наиболее низким количеством ввода недвижимости и активным снижением численности населения. За последние пять лет средний срок ипотеки в России вырос с 18 до 25 лет. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что нельзя допустить бума на рынке жилья, так как это может привести к кризису. Она отметила, что доступность жилья и доступность ипотеки — это разные вещи, а ее сумма может быть больше обычного, так как выросла цена на льготные программы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Регионы России хотят разделить на пять ипотечных кластеров, чтобы продлить льготную ипотеку. Такая инициатива рассматривается в правительстве РФ. «Правительство РФ рассматривает вопрос изменения ипотечной программы с господдержкой. Предполагается, что регионы можно разделить на пять кластеров: „депрессивные“, „стагнирующие“, „с нехваткой предложения“, „с нехваткой спроса“ и „динамичные“», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга. Впервые концепция появилась в стратегии развития строительной отрасли от 31 октября 2022 года, согласно которой, к первому кластеру будут относиться регионы с высокими темпами роста населения, большими объемами ввода жилья, где спрос не покрывается предложением при низкой доступности недвижимости. Во второй кластер, как указано в документе, с которым ознакомились «Известия», включат субъекты с избытком предложения при снижении доходов и оттоке населения. В третий кластер могут включить регионы с низкими объемами ввода жилья, не покрывающими спрос, а в четвертый — с невысокими объемами строительства, но без перекосов предложения и спроса. В пятую группу войдут области с наиболее низким количеством ввода недвижимости и активным снижением численности населения. За последние пять лет средний срок ипотеки в России вырос с 18 до 25 лет. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что нельзя допустить бума на рынке жилья, так как это может привести к кризису. Она отметила, что доступность жилья и доступность ипотеки — это разные вещи, а ее сумма может быть больше обычного, так как выросла цена на льготные программы.