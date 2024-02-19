19 февраля 2024

Регионы РФ хотят разделить на кластеры ради продления льготной ипотеки

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Регионы хотят разделить по доступности жилья, количеству спроса и предложения Фото:

Регионы России хотят разделить на пять ипотечных кластеров, чтобы продлить льготную ипотеку. Такая инициатива рассматривается в правительстве РФ.

«Правительство РФ рассматривает вопрос изменения ипотечной программы с господдержкой. Предполагается, что регионы можно разделить на пять кластеров: „депрессивные“, „стагнирующие“, „с нехваткой предложения“, „с нехваткой спроса“ и „динамичные“», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга.

Впервые концепция появилась в стратегии развития строительной отрасли от 31 октября 2022 года, согласно которой, к первому кластеру будут относиться регионы с высокими темпами роста населения, большими объемами ввода жилья, где спрос не покрывается предложением при низкой доступности недвижимости. Во второй кластер, как указано в документе, с которым ознакомились «Известия», включат субъекты с избытком предложения при снижении доходов и оттоке населения.

В третий кластер могут включить регионы с низкими объемами ввода жилья, не покрывающими спрос, а в четвертый — с невысокими объемами строительства, но без перекосов предложения и спроса. В пятую группу войдут области с наиболее низким количеством ввода недвижимости и активным снижением численности населения.

За последние пять лет средний срок ипотеки в России вырос с 18 до 25 лет. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что нельзя допустить бума на рынке жилья, так как это может привести к кризису. Она отметила, что доступность жилья и доступность ипотеки — это разные вещи, а ее сумма может быть больше обычного, так как выросла цена на льготные программы.

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Регионы России хотят разделить на пять ипотечных кластеров, чтобы продлить льготную ипотеку. Такая инициатива рассматривается в правительстве РФ. «Правительство РФ рассматривает вопрос изменения ипотечной программы с господдержкой. Предполагается, что регионы можно разделить на пять кластеров: „депрессивные“, „стагнирующие“, „с нехваткой предложения“, „с нехваткой спроса“ и „динамичные“», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга. Впервые концепция появилась в стратегии развития строительной отрасли от 31 октября 2022 года, согласно которой, к первому кластеру будут относиться регионы с высокими темпами роста населения, большими объемами ввода жилья, где спрос не покрывается предложением при низкой доступности недвижимости. Во второй кластер, как указано в документе, с которым ознакомились «Известия», включат субъекты с избытком предложения при снижении доходов и оттоке населения. В третий кластер могут включить регионы с низкими объемами ввода жилья, не покрывающими спрос, а в четвертый — с невысокими объемами строительства, но без перекосов предложения и спроса. В пятую группу войдут области с наиболее низким количеством ввода недвижимости и активным снижением численности населения. За последние пять лет средний срок ипотеки в России вырос с 18 до 25 лет. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что нельзя допустить бума на рынке жилья, так как это может привести к кризису. Она отметила, что доступность жилья и доступность ипотеки — это разные вещи, а ее сумма может быть больше обычного, так как выросла цена на льготные программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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