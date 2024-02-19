В России предложили вариант отказа от украинского транзита газа

Компании «Газпром» выгоднее отказаться от долгосрочного контракта на поставку российского газа через Украину и перейти и участвовать в краткосрочных аукционах на поставки газа, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
«Оптимальный сценарий для России — если „Газпром“ сам или через свою „дочку“ будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. Это означает, что в отношениях „Газпрома“ с потребителями ничего не изменится», — передает слова Алексея Белогорьева агентство «Прайм».
Белогорьев не исключил, что «Газпром» вовсе может прекратить поставки газа, учитывая напряженную общественно-политическую обстановку. По его мнению, в этом случае сильнее всего пострадают Словакия, Австрия и Венгрия. Эти страны будут добиваться сохранения транзита российского газа до 2026 года.
Президент России Владимир Путин напомнил, что Украина до сих пор получает деньги за транзит российского газа, при этом называя РФ «агрессором». В Киеве неоднократно заявляли, что не планируют прекращать транзит российского газа через свою территорию из-за финансовой составляющей.
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