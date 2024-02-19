В России предложили вариант отказа от украинского транзита газа

Белогорьев: «Газпрому» невыгодно долгосрочное продление украинского транзита

20 февраля 2024 в 05:10 Размер текста - 17 +

РФ может прекратить поставлять газ через Украину, считает Белогорьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компании «Газпром» выгоднее отказаться от долгосрочного контракта на поставку российского газа через Украину и перейти и участвовать в краткосрочных аукционах на поставки газа, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «Оптимальный сценарий для России — если „Газпром“ сам или через свою „дочку“ будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. Это означает, что в отношениях „Газпрома“ с потребителями ничего не изменится», — передает слова Алексея Белогорьева агентство «Прайм». Белогорьев не исключил, что «Газпром» вовсе может прекратить поставки газа, учитывая напряженную общественно-политическую обстановку. По его мнению, в этом случае сильнее всего пострадают Словакия, Австрия и Венгрия. Эти страны будут добиваться сохранения транзита российского газа до 2026 года. Президент России Владимир Путин напомнил, что Украина до сих пор получает деньги за транзит российского газа, при этом называя РФ «агрессором». В Киеве неоднократно заявляли, что не планируют прекращать транзит российского газа через свою территорию из-за финансовой составляющей.

Компании «Газпром» выгоднее отказаться от долгосрочного контракта на поставку российского газа через Украину и перейти и участвовать в краткосрочных аукционах на поставки газа, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «Оптимальный сценарий для России — если „Газпром“ сам или через свою „дочку“ будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. Это означает, что в отношениях „Газпрома“ с потребителями ничего не изменится», — передает слова Алексея Белогорьева агентство «Прайм». Белогорьев не исключил, что «Газпром» вовсе может прекратить поставки газа, учитывая напряженную общественно-политическую обстановку. По его мнению, в этом случае сильнее всего пострадают Словакия, Австрия и Венгрия. Эти страны будут добиваться сохранения транзита российского газа до 2026 года. Президент России Владимир Путин напомнил, что Украина до сих пор получает деньги за транзит российского газа, при этом называя РФ «агрессором». В Киеве неоднократно заявляли, что не планируют прекращать транзит российского газа через свою территорию из-за финансовой составляющей.