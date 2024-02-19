В школах Челябинска 20 февраля отменили занятия

В Челябинске 20 февраля из-за холодной погоды снова отменили занятия в школах в первую смену с 1 по 4 классы. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
«Сегодня, 20 февраля, Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска», — говорится в сообщении. Дома остаются школьники с 1 по 4 класс первой смены.
Занятия в школах Челябинска отменяли накануне, 19 февраля. Из-за холодной погоды не учились также дети с 1 по 4 классы первой смены.
О возвращении в Челябинскую область аномального холода с 19 по 23 февраля предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе столицы региона. Ночью температура будет опускаться до минус 35 градусов.
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