Мэрия Перми рассказала, где будут расположены бесплатные участки для участников СВО

Средний размер земельного участка для участников СВО в Перми составит 600 кв. м

Земли под ИЖС дадут в Орджоникидзевском районе Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Администрация Перми сформировала для участников СВО 99 участков. Все — в Орджоникидзевском районе. Средний размер участка, на который смогут претендовать военнослужащие, составит 500-700 кв. метров, сообщила начальник управления земельных отношений мэрии Перми Лариса Пьянкова на заседании комитета гордумы Перми по экономическому развитию. Информацию передает корреспондент URA.RU из гордумы.

«Пьянкова пояснила, что минимальный и максимальный размер земельных участков основан на нормах законодательства, где определяются такие нормативы под ИЖС. По ее словам, как правило, участники СВО смогут претендовать на 500-700 квадратных метров земли», — приводит корреспондент слова Пьянковой.

Участки свыше 700 кв. метров военнослужащие смогут получить «в единичных случаях», когда их не удается сформировать иначе. Пьянкова также пояснила, что максимальный размер участка в 1200 кв. м. установлен в связи с тем, что именно такие площади выставляются на торги под ИЖС. И когда мэрия трижды не сможет продать его, то вправе предоставить участникам СВО.

Всего в мэрию обратились 32 человека, из них двум отказано, так как они не подошли под требования закона. Обязательное условие — наличие ордена за участие в спецоперации. Сейчас администрация Перми вместе с военкоматом определяет количество пермяков, которые смогут претендовать на землю.

В Пермском крае в конце 2023 года был принят закон о предоставлении земли участникам спецоперации. Теперь муниципалитеты определяют размеры участков, которые смогут получить военные. Власти региона сейчас создают автономную некоммерческую организацию для распределения земельных участков льготникам.