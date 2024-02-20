ВТБ планирует получить 100 млрд прибыли от заблокированных активов

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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
ЕС заморозил у ВТБ около 900 миллиардов рублей, заявлял Дмитрий Пьянов Фото:
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В этому году ВТБ планирует получить 100 миллиардов рублей прибыли от замороженных российских активов. Об этом рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов во время общения с журналистами.

«2024-й станет для группы ВТБ годом работы с заблокированными активами. Банк планирует работать с ними одновременно по четырем направлениям и получить чистую прибыль от таких операций в размере 100 миллиардов рублей», — заявил Дмитрий Пьянов, его слова приводит РБК.

Есть несколько схем, как банк будет возвращать замороженные средства. Среди них — продажа активов банкам с избытком заблокированных пассивов. Отмечается, что ЕС заморозил у ВТБ активы на почти один триллион рублей.

ВТБ стал первым банком, который попал под санкции от ЕС. РБК отмечает, что банк также считается рекордсменом по числу введенных ограничений.

До этого в ЕС был утвержден механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Прибыль от них будет передаваться Украины в качестве грантов и кредитов. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В Кремле неоднократно предупреждали Запад о последствиях конфискации активов.

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В этому году ВТБ планирует получить 100 миллиардов рублей прибыли от замороженных российских активов. Об этом рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов во время общения с журналистами. «2024-й станет для группы ВТБ годом работы с заблокированными активами. Банк планирует работать с ними одновременно по четырем направлениям и получить чистую прибыль от таких операций в размере 100 миллиардов рублей», — заявил Дмитрий Пьянов, его слова приводит РБК. Есть несколько схем, как банк будет возвращать замороженные средства. Среди них — продажа активов банкам с избытком заблокированных пассивов. Отмечается, что ЕС заморозил у ВТБ активы на почти один триллион рублей. ВТБ стал первым банком, который попал под санкции от ЕС. РБК отмечает, что банк также считается рекордсменом по числу введенных ограничений. До этого в ЕС был утвержден механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Прибыль от них будет передаваться Украины в качестве грантов и кредитов. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В Кремле неоднократно предупреждали Запад о последствиях конфискации активов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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