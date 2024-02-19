В Тюмени подростки избили четвероклассника

На десятилетнего мальчика напали двое подростков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени двое подростков избили 10-летнего мальчика, которого встретили на улице. Об этом в социальных сетях сообщила мать пострадавшего. Полиция уже проводит проверку по факту нападения.

«19 февраля мой 10-летний сын, ученик четвертого класса, возвращался из гимназии №12. По пути домой ему встретились двое подростков. Сначала они забрали у него шапку, кинули ее на асфальт. Затем сказали, чтобы он купил им чипсы и напитки. Сын отказал. Тогда его избили», — рассказала тюменка в нескольких группах в социальных сетях.

Мама пострадавшего ребенка решила остаться анонимной. Однако в пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU подтвердили, что по данному факту подано заявление в полицию.

«По поступившему заявлению законного представителя сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка. После установления обстоятельств будут приняты меры в пределах компетенций», — пояснили в полиции.

Ранее URA.RU писало о банде подростков, избивавших школьников и записывающих это на камеру. В итоге трое обвиняемых в хулиганстве отправились под арест. А их родители извинились перед тюменцами.