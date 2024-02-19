19 февраля 2024

В Тюмени подростки избили четвероклассника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники. Пермь, ребенок, школьник, дети, рюкзак, группа школьников
На десятилетнего мальчика напали двое подростков Фото:

В Тюмени двое подростков избили 10-летнего мальчика, которого встретили на улице. Об этом в социальных сетях сообщила мать пострадавшего. Полиция уже проводит проверку по факту нападения.

«19 февраля мой 10-летний сын, ученик четвертого класса, возвращался из гимназии №12. По пути домой ему встретились двое подростков. Сначала они забрали у него шапку, кинули ее на асфальт. Затем сказали, чтобы он купил им чипсы и напитки. Сын отказал. Тогда его избили», — рассказала тюменка в нескольких группах в социальных сетях.

Мама пострадавшего ребенка решила остаться анонимной. Однако в пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU подтвердили, что по данному факту подано заявление в полицию.

«По поступившему заявлению законного представителя сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка. После установления обстоятельств будут приняты меры в пределах компетенций», — пояснили в полиции.

Ранее URA.RU писало о банде подростков, избивавших школьников и записывающих это на камеру. В итоге трое обвиняемых в хулиганстве отправились под арест. А их родители извинились перед тюменцами.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени двое подростков избили 10-летнего мальчика, которого встретили на улице. Об этом в социальных сетях сообщила мать пострадавшего. Полиция уже проводит проверку по факту нападения. «19 февраля мой 10-летний сын, ученик четвертого класса, возвращался из гимназии №12. По пути домой ему встретились двое подростков. Сначала они забрали у него шапку, кинули ее на асфальт. Затем сказали, чтобы он купил им чипсы и напитки. Сын отказал. Тогда его избили», — рассказала тюменка в нескольких группах в социальных сетях. Мама пострадавшего ребенка решила остаться анонимной. Однако в пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU подтвердили, что по данному факту подано заявление в полицию. «По поступившему заявлению законного представителя сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка. После установления обстоятельств будут приняты меры в пределах компетенций», — пояснили в полиции. Ранее URA.RU писало о банде подростков, избивавших школьников и записывающих это на камеру. В итоге трое обвиняемых в хулиганстве отправились под арест. А их родители извинились перед тюменцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...