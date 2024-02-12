В Тюмени завели уголовное дело на банду подростков, избивавших жителей на камеру

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По версии следствия, в январе трое подростков 15-ти и 17-ти лет избили двух жителей Фото:

Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении банды подростков, которые избивали местных жителей и выкладывали видео драк в соцсетях. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

«По результатам проведенной проверки следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). <…> В настоящее время следователем СКР выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтов», — сообщили в пресс-службе следственного комитета.

По версии следствия, в январе трое подростков 15-ти и 17-ти лет избили двух жителей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее URA.RU писало, что в Интернете появились видео, на которых банда подростков нападает на местных и избивает. Личности участников драк установлены. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала найти молодых людей. Инцидентом также заинтересовался депутат Госдумы Ярослав Нилов. В азербайджанской диаспоре провели беседу со школьниками, которые избивали сверстников.

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Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении банды подростков, которые избивали местных жителей и выкладывали видео драк в соцсетях. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону. «По результатам проведенной проверки следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). <…> В настоящее время следователем СКР выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтов», — сообщили в пресс-службе следственного комитета. По версии следствия, в январе трое подростков 15-ти и 17-ти лет избили двух жителей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее URA.RU писало, что в Интернете появились видео, на которых банда подростков нападает на местных и избивает. Личности участников драк установлены. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала найти молодых людей. Инцидентом также заинтересовался депутат Госдумы Ярослав Нилов. В азербайджанской диаспоре провели беседу со школьниками, которые избивали сверстников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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