В Тюмени завели уголовное дело на банду подростков, избивавших жителей на камеру

12 февраля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

По версии следствия, в январе трое подростков 15-ти и 17-ти лет избили двух жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении банды подростков, которые избивали местных жителей и выкладывали видео драк в соцсетях. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону. «По результатам проведенной проверки следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). <…> В настоящее время следователем СКР выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтов», — сообщили в пресс-службе следственного комитета. По версии следствия, в январе трое подростков 15-ти и 17-ти лет избили двух жителей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее URA.RU писало, что в Интернете появились видео, на которых банда подростков нападает на местных и избивает. Личности участников драк установлены. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала найти молодых людей. Инцидентом также заинтересовался депутат Госдумы Ярослав Нилов. В азербайджанской диаспоре провели беседу со школьниками, которые избивали сверстников.

Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении банды подростков, которые избивали местных жителей и выкладывали видео драк в соцсетях. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону. «По результатам проведенной проверки следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). <…> В настоящее время следователем СКР выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтов», — сообщили в пресс-службе следственного комитета. По версии следствия, в январе трое подростков 15-ти и 17-ти лет избили двух жителей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее URA.RU писало, что в Интернете появились видео, на которых банда подростков нападает на местных и избивает. Личности участников драк установлены. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала найти молодых людей. Инцидентом также заинтересовался депутат Госдумы Ярослав Нилов. В азербайджанской диаспоре провели беседу со школьниками, которые избивали сверстников.