Трое подростков отправились в СИЗО на несколько месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Родственники трех подростков, которые ранее были отправлены под арест за избиение школьников, попавшее на видео, принесли свои извинения пострадавшим, их родителям и всем жителям Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правительственных структурах.

«После того, как парней отправили под арест, их родные были в угнетенном состоянии. Они могли обозлиться, не сдерживать эмоций. Но пошли другим путем. В итоге родители двух мальчиков и дядя третьего парня извинились перед пострадавшими, их родителями и всеми тюменцами. Немалую роль в этом сыграла работа, проделанная комитетом по делам национальностей», — сообщил источник агентства.

Родные подростков, которых недавно отправили под арест, отметили, что поведение детей — это их недосмотр. «Мы родились в советское время. Наши родители воспитывали нас в уважении к другим народам и культурам. Оскорбления по национальному признаку недопустимо. Для нас, азербайджанцев, проживающих в Тюмени, закон РФ является высшей юридической силой. Мы примем любое решение суда», — заявили родные арестованных подростков.

Как ранее писало URA.RU, недавно в Сети появилось видео, на котором группа молодых людей избивает школьников. Позднее трех нарушителей установили. Оказалось, что одному из них 18 лет, двум другим — по 15. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», все трое фигурантов отправлены под арест.