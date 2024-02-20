В Кургане за год случился рекордный спад безработицы

21 февраля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Кургане за год число безработных сократилось почти в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане безработица сократилась на рекордные показатели. Спад составил практически в два раза. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации со ссылкой на службу занятости. «Ситуация на рынке труда города Кургана на 1 февраля 2024 года. Люди, имеющие статус безработного: 338 человек. Справочно: на 1 февраля 2023 года данный показатель составил 741 человека», — указано на сайте мэрии Кургана. Для сравнения на сайте администрации также есть информация по поводу безработицы на 1 декабря 2024 года. Там указано, что в статусе незанятых находится 451 человек. Сообщается, что уровень регистрируемой безработицы в Кургане достиг 0,2%. При помощи службы занятости за январь 2024 года было трудоустроено 58 человек (десять из них — на общественные работы). Сообщается, что по данным на 1 февраля, в Кургане открыто 4 661 вакансия. Чаще всего ищут специалистов на должности слесарь (104 вакансии), бухгалтер (32 вакансии) и инженер (30 вакансий). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области к августу 2023 году сокращалась численность рабочей силы. Разница с 2022 годом составила более 10 000 человек.

В Кургане безработица сократилась на рекордные показатели. Спад составил практически в два раза. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации со ссылкой на службу занятости. «Ситуация на рынке труда города Кургана на 1 февраля 2024 года. Люди, имеющие статус безработного: 338 человек. Справочно: на 1 февраля 2023 года данный показатель составил 741 человека», — указано на сайте мэрии Кургана. Для сравнения на сайте администрации также есть информация по поводу безработицы на 1 декабря 2024 года. Там указано, что в статусе незанятых находится 451 человек. Сообщается, что уровень регистрируемой безработицы в Кургане достиг 0,2%. При помощи службы занятости за январь 2024 года было трудоустроено 58 человек (десять из них — на общественные работы). Сообщается, что по данным на 1 февраля, в Кургане открыто 4 661 вакансия. Чаще всего ищут специалистов на должности слесарь (104 вакансии), бухгалтер (32 вакансии) и инженер (30 вакансий). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области к августу 2023 году сокращалась численность рабочей силы. Разница с 2022 годом составила более 10 000 человек.