Прокуратура Кургана проверит челябинского подрядчика из-за плохой уборки мостов

21 февраля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверяет челябинского подрядчика из-за невыполнения уборки мостов от снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура проводит проверку челябинской компании «Урал-Сервис-Групп» из-за недобросовестного исполнения госконтракта по уборке мостов от снега на дорогах Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве региона в ответ на запрос. Проверка прокуратуры в отношении подрядчика началась после публикации агентства. «Прокуратурой города Кургана инициирована проверка в отношении ООО „Урал-Сервис-Групп“ в связи с недобросовестным исполнением условий государственного контракта по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах Курганской области. Заказчиком ГКУ „Курганавтодор“ ведется претензионная работа», — сообщили в областном департаменте строительства госэкспертизы и ЖКХ. Между ГКУ «Курганавтодор» и ООО «Урал-Сервис-Групп» заключен госконтракт от 9 января 2024 года на оказание услуг по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах Курганской области. В региональном департаменте строительства URA.RU пояснили, что ни один документ о приемке работ не прошел проверку, поэтому у заказчика нет оснований для оплаты. Ранее инсайдеры агентства сообщали, что подрядчик отчитался о выполненной уборке на 23 миллиона рублей, но не получил деньги из-за отказа заказчика принимать работу. Корреспондентом URA.RU был направлен запрос по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что курганцы пожаловались на плохую уборку мостов в нескольких округах. Инсайдеры агентства заявляли, что подрядчик из Челябинска с начала года не чистил мосты от снега на дорогах по маршрутам Шмаково — Менщиково, Садовое — Утятское, Курган — Куртамыш — Целинное. Уборкой мостов занимается компания «Урал-Сервис-Групп», которая выиграла контракт на 278 млн рублей. При этом подрядчик отчитался о выполненной уборке на 23 миллиона рублей, но не получил оплату из-за отказа заказчика принимать работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура проводит проверку челябинской компании «Урал-Сервис-Групп» из-за недобросовестного исполнения госконтракта по уборке мостов от снега на дорогах Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве региона в ответ на запрос. Проверка прокуратуры в отношении подрядчика началась после публикации агентства. «Прокуратурой города Кургана инициирована проверка в отношении ООО „Урал-Сервис-Групп“ в связи с недобросовестным исполнением условий государственного контракта по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах Курганской области. Заказчиком ГКУ „Курганавтодор“ ведется претензионная работа», — сообщили в областном департаменте строительства госэкспертизы и ЖКХ. Между ГКУ «Курганавтодор» и ООО «Урал-Сервис-Групп» заключен госконтракт от 9 января 2024 года на оказание услуг по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах Курганской области. В региональном департаменте строительства URA.RU пояснили, что ни один документ о приемке работ не прошел проверку, поэтому у заказчика нет оснований для оплаты. Ранее инсайдеры агентства сообщали, что подрядчик отчитался о выполненной уборке на 23 миллиона рублей, но не получил деньги из-за отказа заказчика принимать работу. Корреспондентом URA.RU был направлен запрос по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что курганцы пожаловались на плохую уборку мостов в нескольких округах. Инсайдеры агентства заявляли, что подрядчик из Челябинска с начала года не чистил мосты от снега на дорогах по маршрутам Шмаково — Менщиково, Садовое — Утятское, Курган — Куртамыш — Целинное. Уборкой мостов занимается компания «Урал-Сервис-Групп», которая выиграла контракт на 278 млн рублей. При этом подрядчик отчитался о выполненной уборке на 23 миллиона рублей, но не получил оплату из-за отказа заказчика принимать работу.