Челябинск в 2024 году стал лидером среди городов РФ по росту цен на новостройки

Челябинск в январе 2024 года стал лидером среди городов России по росту цен на квартиры в новостройках. В январе стоимость нового жилья в городе выросла сразу на 4,3% до 125,4 тысяч рублей за квадрат, сообщается на сайте о недвижимости.
«Возглавил рейтинг по подорожанию за месяц Челябинск. В этом городе 1 кв. м вырос в цене на 4,3%, до 125,4 тыс. руб. Второе место занял Воронеж, где средняя цена „квадрата“ на рынке новостроек увеличилась на 3,3%, до 115,1 тыс. руб. Третье место с ростом на 3,1% разделили Пермь (145,2 тыс. руб.) и Волгоград (115,8 тыс. руб.)», — сообщается на сайте «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование. Резкое повышение цен на новые квартиры в Челябинске авторы исследования объясняют тем, что самое дешевое жилье на первичном рынке челябинцы раскупили еще в 2023 году.
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