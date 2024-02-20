Власти Грузии исключили введение антироссийских санкций

Грузия не присоединится к санкциям против России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Мы не вводим санкции и по этому поводу у нас есть весьма сильные аргументы», — сказал Кобахидзе в ходе пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, его слова приводит «Интерфакс». Он добавил, что у Грузии есть четкая позиция в отношении санкций против России.
Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат парламента Мамука Мдинарадзе заявил, что введение санкций против России навредит самой Грузии. Он подчеркнул, что антироссийские санкции нанесут вред, прежде всего экономике Грузии, а Россия их даже не заметит.
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