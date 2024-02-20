Власти Грузии исключили введение антироссийских санкций

Премьер Кобахидзе: Грузия не будет вводить антироссийские санкции
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, отель, грузия, грузинский флаг
Ираклий Кобахидзе исключил возможность присоединения Тбилиси к санкциям против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Грузия не присоединится к санкциям против России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Мы не вводим санкции и по этому поводу у нас есть весьма сильные аргументы», — сказал Кобахидзе в ходе пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, его слова приводит «Интерфакс». Он добавил, что у Грузии есть четкая позиция в отношении санкций против России.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат парламента Мамука Мдинарадзе заявил, что введение санкций против России навредит самой Грузии. Он подчеркнул, что антироссийские санкции нанесут вред, прежде всего экономике Грузии, а Россия их даже не заметит.

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Грузия не присоединится к санкциям против России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. «Мы не вводим санкции и по этому поводу у нас есть весьма сильные аргументы», — сказал Кобахидзе в ходе пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, его слова приводит «Интерфакс». Он добавил, что у Грузии есть четкая позиция в отношении санкций против России. Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат парламента Мамука Мдинарадзе заявил, что введение санкций против России навредит самой Грузии. Он подчеркнул, что антироссийские санкции нанесут вред, прежде всего экономике Грузии, а Россия их даже не заметит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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