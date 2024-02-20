Путин раскрыл, с чем обратится к парламенту 29 февраля

Владимир Путин заявил, что готовит послание федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина парламенту будет о постановке задач на ближайшие шесть лет. Об этом рассказал российский лидер.
«Это будет постановка задач на ближайшие шесть лет», — сказал Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Во вторник, 20 февраля, официально стало известно о том, что Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Эксперты в разговоре с URA.RU выражают уверенность, что событие — отправная точка политики на ближайшие годы.
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