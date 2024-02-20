Путин обратился к военным ВСУ в Крынках: не надо плакать по рации

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Владимир Путин. Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени», путин владимир
ВСУ нужно сдаться в плен, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин призвал военных, оставшихся в селе Крынки (Херсонская область) не просить по рации об эвакуации. Он посоветовал им сдаваться в плен.

«Не надо плакать по рации», — сказал Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он сказал, что украинским военнослужащим лучше сдаться в плен.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные Силы РФ зачистили село Крынки. Он отметил, что часть ВСУ еще сидит в подвалах.

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Президент РФ Владимир Путин призвал военных, оставшихся в селе Крынки (Херсонская область) не просить по рации об эвакуации. Он посоветовал им сдаваться в плен. «Не надо плакать по рации», — сказал Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он сказал, что украинским военнослужащим лучше сдаться в плен. Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные Силы РФ зачистили село Крынки. Он отметил, что часть ВСУ еще сидит в подвалах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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