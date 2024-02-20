Путин обратился к военным ВСУ в Крынках: не надо плакать по рации

ВСУ нужно сдаться в плен, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин призвал военных, оставшихся в селе Крынки (Херсонская область) не просить по рации об эвакуации. Он посоветовал им сдаваться в плен.
«Не надо плакать по рации», — сказал Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он сказал, что украинским военнослужащим лучше сдаться в плен.
Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные Силы РФ зачистили село Крынки. Он отметил, что часть ВСУ еще сидит в подвалах.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.