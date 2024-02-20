20 февраля 2024

Путин разрешил сделки с акциями АО «Полиметалл»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Распоряжение опубликовано 20 февраля Фото:

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО «Полиметалл». Документ появился на портале нормативно-правовых актов.

«В соответствии с пунктом 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 года №520 „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“ разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „Тасеевское“ и акциями акционерного общества „Полиметалл“» — следует из документа. Распоряжение опубликовано 20 февраля.

Ранее президент России разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Указ опубликовали 14 февраля.

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО «Полиметалл». Документ появился на портале нормативно-правовых актов. «В соответствии с пунктом 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 года №520 „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“ разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „Тасеевское“ и акциями акционерного общества „Полиметалл“» — следует из документа. Распоряжение опубликовано 20 февраля. Ранее президент России разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Указ опубликовали 14 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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