Путин разрешил сделки с акциями АО «Полиметалл»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО «Полиметалл». Документ появился на портале нормативно-правовых актов.
«В соответствии с пунктом 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 года №520 „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“ разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „Тасеевское“ и акциями акционерного общества „Полиметалл“» — следует из документа. Распоряжение опубликовано 20 февраля.
Ранее президент России разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Указ опубликовали 14 февраля.
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