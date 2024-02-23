В банкротство челябинского экс-кандидата в губернаторы вступают коллекторы

Общая сумма долгов Александра Лебедева превышает 1,8 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коллекторское агентство ООО ПКО «Филберт» (Санкт-Петербург) подало ходатайство о включении в число кредиторов кандидата в челябинские экс-губернаторы Александра Лебедева, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда Челябинской области.

«Заявление об установлении размера требований кредиторов», — указано в заявлении, поданном ООО ПКО «Филберт». Ходатайство пока не принято к производству. Сумма долга еще не указана.

Лебедев летом 2019 года выдвигался в губернаторы региона, но не смог собрать подписи в свою поддержку. Через год он заявился на выборы в ЗСО, но и на этот раз не дошел до стадии регистрации. Затем он вел на областном телеканале программу «Юридическая мясорубка», позиционировал себя как политконсультант, в сентябре 2022 года покинул Россию.

Лебедев уже был за пределами РФ, когда выяснилось, что за ним числится неоплаченный долг перед «Банком. РФ». Банк подал иск на банкротство юриста. Суд признал Лебедева финансово несостоятельным из-за долга в 935 тысяч 045 рублей. Сам он участвовал в заседаниях по ВКС во время процесса был оштрафован за неуважение к суду.

Согласно базе данных судебных приставов, долги Лебедева составляют чуть больше 1,8 миллиона рублей. В отношении бывшего экс-кандидата в губернаторы открыто восемь исполнительных производств. Лебедев в соцсетях называет свое банкротство местью областных властей, которые хотят «отжать единственную его однушку в Челябинске», и пишет журналистам оскорбительные сообщения. Официально Лебедев со СМИ не общается.