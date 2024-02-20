В ХМАО на несколько часов задержали рейс до Тюмени

В Сургуте задержали самолет Utair
В Сургуте 21 февраля на три часа задержали рейс до Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 119 Сургут — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair 21 февраля должен был вылететь в 20:40. Рейс задержан. Теперь судно выдвинется 22 февраля в 00:25», — указано на сайте тюменского аэропорта.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. На него было зарегистрировано 70 пассажиров. В связи с этим надзорный орган начал проводить проверку.
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