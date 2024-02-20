20 февраля 2024

В ХМАО на несколько часов задержали рейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, зал ожидания, utair, ожидание, споттинг, пассажиры, аэроквокзал, атр72
В Сургуте задержали самолет Utair Фото:

В Сургуте 21 февраля на три часа задержали рейс до Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 119 Сургут — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair 21 февраля должен был вылететь в 20:40. Рейс задержан. Теперь судно выдвинется 22 февраля в 00:25», — указано на сайте тюменского аэропорта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. На него было зарегистрировано 70 пассажиров. В связи с этим надзорный орган начал проводить проверку.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте 21 февраля на три часа задержали рейс до Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 119 Сургут — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair 21 февраля должен был вылететь в 20:40. Рейс задержан. Теперь судно выдвинется 22 февраля в 00:25», — указано на сайте тюменского аэропорта. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. На него было зарегистрировано 70 пассажиров. В связи с этим надзорный орган начал проводить проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...