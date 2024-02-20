В ХМАО на несколько часов задержали рейс до Тюмени

21 февраля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

В Сургуте задержали самолет Utair Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте 21 февраля на три часа задержали рейс до Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 119 Сургут — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair 21 февраля должен был вылететь в 20:40. Рейс задержан. Теперь судно выдвинется 22 февраля в 00:25», — указано на сайте тюменского аэропорта. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. На него было зарегистрировано 70 пассажиров. В связи с этим надзорный орган начал проводить проверку.

В Сургуте 21 февраля на три часа задержали рейс до Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 119 Сургут — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair 21 февраля должен был вылететь в 20:40. Рейс задержан. Теперь судно выдвинется 22 февраля в 00:25», — указано на сайте тюменского аэропорта. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. На него было зарегистрировано 70 пассажиров. В связи с этим надзорный орган начал проводить проверку.