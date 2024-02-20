Карлсон рассказал о слежке спецслужб перед интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил изданию Blaze.
«Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил. Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал Карлсон в интервью изданию Blaze. Он отметил, что слежку за ним вело Агентство нацбезопасности США. Журналист сообщил, что готовился к интервью с российским лидером более двух лет. По его словам, в Москве предупредили, что беседа не состоится, если информация об этом утечет.
Карлсон впервые прибыл в Москву для того, чтобы провести интервью с Владимиром Путиным. Позже президент РФ заявил, что интервью вызвало ажиотаж из-за желания большинства людей узнать правду о конфликте на Украине.
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