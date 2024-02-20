Карлсон рассказал о слежке спецслужб перед интервью с Путиным

Карлсон: спецслужбы США пытались сорвать интервью с Путиным

21 февраля 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

Спецслужбы США пытались выяснить, когда будет интервью Карлсона с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил изданию Blaze. «Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил. Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал Карлсон в интервью изданию Blaze. Он отметил, что слежку за ним вело Агентство нацбезопасности США. Журналист сообщил, что готовился к интервью с российским лидером более двух лет. По его словам, в Москве предупредили, что беседа не состоится, если информация об этом утечет. Карлсон впервые прибыл в Москву для того, чтобы провести интервью с Владимиром Путиным. Позже президент РФ заявил, что интервью вызвало ажиотаж из-за желания большинства людей узнать правду о конфликте на Украине.

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил изданию Blaze. «Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил. Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал Карлсон в интервью изданию Blaze. Он отметил, что слежку за ним вело Агентство нацбезопасности США. Журналист сообщил, что готовился к интервью с российским лидером более двух лет. По его словам, в Москве предупредили, что беседа не состоится, если информация об этом утечет. Карлсон впервые прибыл в Москву для того, чтобы провести интервью с Владимиром Путиным. Позже президент РФ заявил, что интервью вызвало ажиотаж из-за желания большинства людей узнать правду о конфликте на Украине.