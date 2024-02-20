20 февраля 2024

Карлсон рассказал о слежке спецслужб перед интервью с Путиным

Карлсон: спецслужбы США пытались сорвать интервью с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин в Ярославле. Ярославль, фсб, силовики, спецслужбы, фсо, охранник, личник
Спецслужбы США пытались выяснить, когда будет интервью Карлсона с Путиным Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил изданию Blaze.

«Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил. Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал Карлсон в интервью изданию Blaze. Он отметил, что слежку за ним вело Агентство нацбезопасности США. Журналист сообщил, что готовился к интервью с российским лидером более двух лет. По его словам, в Москве предупредили, что беседа не состоится, если информация об этом утечет.

Карлсон впервые прибыл в Москву для того, чтобы провести интервью с Владимиром Путиным. Позже президент РФ заявил, что интервью вызвало ажиотаж из-за желания большинства людей узнать правду о конфликте на Украине.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил изданию Blaze. «Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил. Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал Карлсон в интервью изданию Blaze. Он отметил, что слежку за ним вело Агентство нацбезопасности США. Журналист сообщил, что готовился к интервью с российским лидером более двух лет. По его словам, в Москве предупредили, что беседа не состоится, если информация об этом утечет. Карлсон впервые прибыл в Москву для того, чтобы провести интервью с Владимиром Путиным. Позже президент РФ заявил, что интервью вызвало ажиотаж из-за желания большинства людей узнать правду о конфликте на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...